Le gacha Wuthering Waves débarquera sur les consoles Xbox cet été

Avec des avantages en plus pour les abonnés Game Pass

C’est durant le dernier Xbox Partner Preview que la nouvelle est tombée, et ce alors que des rumeurs penchaient déjà dans ce sens ces derniers jours. Wuthering Waves débarquera bien sur Xbox Series, mais il faudra encore patienter jusqu’au mois de juillet prochain. Le studio ne donne pas de date de sortie précise, puisque l’arrivée de ce portage va sans doute coïncider avec la sortie d’une mise à jour majeure pour le jeu.

On découvre tout cela avec une nouvelle bande-annonce qui nous présente les phases de plateformes du jeu ainsi que ses boss très spectaculaires, ainsi que ses derniers personnages à invoquer. En plus de Genshin Impact et Zenless Zone Zero, la communauté aura donc maintenant un autre choix côté gacha.

Comme le jeu est gratuit, pas besoin de se poser la question du Game Pass ou non… enfin presque. On nous prévient cependant que les abonnés auront droit à quelques avantages exclusifs, sans doute des objets in-game supplémentaires.

Pour le moment, Wuthering Waves est disponible sur PC, mobiles et PlayStation 5.