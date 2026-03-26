The Eternal Life of Goldman arrive sur Xbox Game Pass dès sa sortie, une démo est disponible dès maintenant

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Le jeu The Eternal Life of Goldman s’est illustré lors du dernier Xbox Partner Preview avec une belle annonce. Le titre sera disponible dès le jour de sa sortie sur Xbox Game Pass. Bonne nouvelle, vous pouvez même l’essayer gratuitement.

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Jaquette de The Eternal Life of Goldman
The Eternal Life of Goldman
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Date de sortie : N/C

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