The Eternal Life of Goldman arrive sur Xbox Game Pass dès sa sortie, une démo est disponible dès maintenant

Il s’envolera aussi sur le Xbox Game Pass

Développé par Weappy Studio et édité par THQ Nordic, The Eternal Life of Goldman se présente comme un jeu de plateforme 2D entièrement dessiné à la main. Il faut dire qu’il a marqué les esprits lors de son annonce en 2024 lors du showcase de THQ avec son esthétique particulièrement accrocheuse. Pour rappel, on incarne Goldman, un vieux bonhomme atypique loin des héros classiques. Armé d’une simple canne, il devra explorer un archipel mystérieux et affronter de nombreux dangers.

L’un des éléments centraux du gameplay repose sur la canne de Goldman, qui se révèle bien plus polyvalente qu’elle n’en a l’air. Elle permet notamment d’atteindre des plateformes élevées, d’attaquer ou de rebondir sur les ennemis. Grâce à elle, vous pourrez aussi manipuler des objets, créer des effets spéciaux comme des éclats lumineux et vous défendre grâce à une forme de bouclier.

Selon le studio, ce système offre une grande variété d’approches dans les phases de plateforme et de combat. Le Xbox Partner Preview Showcase a d’ailleurs été l’occasion d’observer un nouveau trailer de gameplay afin de découvrir davantage son univers et ses mécaniques.

En attendant la sortie complète, vous pouvez déjà vous faire une idée du jeu. Une démo jouable est disponible dès maintenant sur Xbox Series X|S. Le jeu est également prévu sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC. Pas de date de sortie pour le moment, mais il sera disponible day one sur le Xbox Game Pass.