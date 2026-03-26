Après RoboCop, Nacon et Teyon s’associent à nouveau et dévoilent Hunter: The Reckoning – Deathwish
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Rédigé par Jordan
Quand bien même les temps sont difficiles pour Nacon en ce moment, c’est bien l’éditeur français qui a ouvert le bal du dernier Xbox Partner Preview avec l’annonce d’un nouveau jeu. Pour celui-ci, il a une nouvelle fois fait appel à Teyon, mais pas pour offrir une suite au dernier jeu RoboCop. À la place, il s’attaque à une partie du « World of Darkness » moins connue que Vampire: The Mascarade, en marquant le retour de Hunter: The Reckoning.
La chasse aux loups et aux vampires sera lancée l’année prochaine
On devait sans doute le découvrir lors du Nacon Connect, mais puisque celui-ci a été repoussé, c’est vers Xbox que l’éditeur s’est tourné. On a donc pu voir la première bande-annonce de ce jeu d’action en vue à la première personne dans lequel on ira chasser vampires et loups-garous dans le Monde des ténèbres.
Cela fait un petit moment que la licence n’avait plus été adaptée en jeu vidéo, car si l’on omet un jeu textuel sorti l’année dernière, il faut remonter en 2002 pour retrouver un autre jeu. Pour le moment, peu d’informations sur le jeu, mais on peut sans doute imaginer que Nacon en reparlera brièvement lors du Nacon Connect en mai.
Et ce, même si le jeu n’est pas encore prêt de sortir. Car Hunter: The Reckoning – Deathwish ne sortira pas avant l’été 2027, soit dans plus d’un an. Il arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series, et supportera le Xbox Play Anywhere.
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