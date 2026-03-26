Après RoboCop, Nacon et Teyon s’associent à nouveau et dévoilent Hunter: The Reckoning – Deathwish

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Quand bien même les temps sont difficiles pour Nacon en ce moment, c’est bien l’éditeur français qui a ouvert le bal du dernier Xbox Partner Preview avec l’annonce d’un nouveau jeu. Pour celui-ci, il a une nouvelle fois fait appel à Teyon, mais pas pour offrir une suite au dernier jeu RoboCop. À la place, il s’attaque à une partie du « World of Darkness » moins connue que Vampire: The Mascarade, en marquant le retour de Hunter: The Reckoning.

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