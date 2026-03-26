Devolver annonce Serious Sam: Shatterverse, par les créateurs de Dead By Daylight

Multivers of Madness Serious Sam Edition

Nous ne sommes pas si loin d’une grosse référence aux productions Marvel avec Serious Sam: Shatterverse. Avec ce premier trailer, le soft semble nous donner le ton puisque ce sera tous les Sam venus de différents univers qui devront coopérer et réparer le Shatterverse, causé par le méchant Tah-Um. La production de Behaviour Interactive nous fera voyager à travers un paquet d’univers qui évolueront constamment, afin de terminer les batailles que les autres Sam n’ont jamais pu achever.

Au programme, nous aurons des bonus puissants à récupérer qui feront un maximum de dégâts, et sachez que vous pourrez jouer jusqu’à cinq joueurs en coopération dans ce jeu mélangeant FPS et roguelite, rien que ça. De plus, vous naviguerez entre diverses anomalies, avec la possibilité de récupérer de juteuses récompenses si vous allez très loin dans vos runs. Ces dernières seront générées de manière procédurale, et la plupart des arènes ont été conçues à la main. Enfin, nous retrouverons l’arsenal et les ennemis iconiques de la licence, que l’on affrontera par hordes.

Il n’y a pas à dire, nous serons en face d’un Serious Sam dans son jus, même si nous restons dubitatifs sur l’esthétique du jeu, aussi discutable que les derniers, dont le terrible Serious Sam 4. Reste que l’idée de base est quand même séduisante, avec évidemment des améliorations et de puissants modificateurs que vous pourrez gagner lors de vos nombreuses runs, afin de devenir surpuissant face aux hordes de Mental et ses cinq hideux lieutenants.

Serious Sam: Shatterverse sortira cette année sans plus de précisions sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.