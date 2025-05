Xbox Game Pass : Metaphor: ReFantazio, Tales of Kenzera: ZAU et d’autres débarquent dans le catalogue

Metaphor: ReFantazio mène la nouvelle fournée

Un ajout et pas des moindres s’effectue au sein du catalogue Xbox Game Pass pour la dernière quinzaine de mai, en la présence de Metaphor: ReFantazio, un des meilleurs RPG et jeux de 2024. Il est accompagné par la sortie Day One de to a T, le prochain jeu des créateurs de Katamari. Aussi, préparez-vous à une triple dose de metroidvania, entre Tales of Kenzera: Zau, Crypt Custodian et le frenchy Symphonia.

Voici la liste complète des jeux à venir prochainement dans le Xbox Game Pass :

Bonjour aux entrants, au revoir aux sortants, le catalogue Game Pass se sépare de cinq titres à partir du 31 mai. Voici lesquels :