Symphonia

Symphonia est un jeu de plateforme développé par Sunny Peak, un ancien groupe d'étudiants dont le projet de fin d'année était la première version du jeu (toujours disponible gratuitement sur Itch.io). On incarne Philémon, un violoniste qui tente de redonner vie à la cité de Symphonia. Il utilise son archer pour s'accrocher et se propulser et son instrument pour jouer des mélodies qui activent des mécanismes. Forcément, la musique orchestrale a une importance capitale dans le monde du jeu et dans son style.