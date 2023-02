Humanity

Humanity est un puzzle game développé par Tha Ltd et édité par Enhance. Compatible avec les casques de réalité virtuelle, ce titre chapeauté notamment par Yugo Nakamura et Tetsuya Mizuguchi (Rez, Tetris Effect: Connected) nous invite à contrôler un Shiba Inu chargé de guider l'humanité à travers 90 casse-têtes scénarisés. Un éditeur de niveaux permettant de concevoir ces propres énigmes à partager avec la communauté du jeu est également de la partie.