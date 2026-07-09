Xbox annule la suite d’Avowed et d’autres projets d’Obsidian pour basculer le studio sur le prochain Fallout

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Si l’épicentre du séisme causé par Xbox et son « reset » a été un désastre sur le plan humain en causant un nombre fou de licenciements, les secousses s’étendent à la créativité et à la redirection des efforts de développement pour l’avenir de la marque. Si certains studios n’ont pas eu d’autres choix que de se débrouiller autrement, les rares écuries sous la bannière des Xbox Game Studios n’en sont pas sortis indemnes non plus, loin de là. Et alors que nous avions déjà des tristes nouvelles sur l’avenir d’un acteur comme Obsidian, on en apprend encore davantage, et comme prévu ce n’est pas tout à fait reluisant.

Vault Boy de Fallout // Source : Bethesda Softworks

Au bon souvenir de New Vegas (ou pas)

On l’a bien compris, des priorités se sont renforcées chez Xbox. Elles s’appellent Halo, Gears of War, The Elder Scrolls ou encore Fallout. Et toutes les forces des studios sont mobilisées pour faire de ces licences historiques plus que jamais les fers de lance de la marque de Microsoft.

Enfin, ce qu’il en reste puisque les effectifs d’id Software ont été réduits de moitié la même semaine que le lancement du DLC de DOOM: The Dark Ages, et Obsidian Entertainment a quant à lui perdu 25% de son staff. Particulièrement pour le studio californien, d’ailleurs, on craignait fortement que sa créativité et son débit de sorties, ayant pourtant fait les beaux jours de Xbox et de son Game Pass malgré certains objectifs de vente loupés, ne soient menacés suite à la restructuration.

BREAKING: Obsidian Entertainment is making a big pivot as part of the Xbox restructuring. It has laid off a quarter of its staff, canceled a planned sequel to Avowed, and is now beginning work on a new Fallout game, according to people familiar with the plans www.bloomberg.com/news/article…

Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2026-07-08T17:53:04.387Z

Eh bien les conséquences n’ont pas tardé à se concrétiser. Par Bloomberg et l’inévitable Jason Schreier, nous apprenons que Obsidian Entertainment s’est vu annuler par Xbox plusieurs projets en cours et non annoncés, dont une suite pour Avowed. Josh Sawyer, Le design director du studio dirigera un nouveau titre de la série Fallout, en collaboration avec Bethesda.

Sur le papier, on pourrait parler d’un move pas déconnant si on rappelle qu’un tel exercice a déjà été effectué par Sawyer pour Fallout: New Vegas, opus souvent cité parmi les meilleurs, à l’heure où la saga mériterait bien un coup d’accélérateur. Sauf que cela implique, on l’a dit, une mise à l’arrêt ou presque de la machine créative Obsidian. Mais surtout, plancher sur un Fallout n’était pas vraiment une volonté particulière du studio, il y a encore moins d’un an, pourtant bien conscient de la demande populaire.

Please Obsidian, stand by

Avowed key art no logo 1

Avowed // Source : Obsidian Entertainment

Pour nous en dire davantage sur le changement de cap en interne, Schreier nous relaye la parole de personnes proches du dossier déclarant que la suite d’Avowed avançait bien et qu’une annonce était même prévue pour cette année. Oui mais voilà, ça ne rentrait visiblement pas dans les plans d’Asha Sharma.

En attendant que ce futur projet Fallout se précise, il semblerait que des membres d’Obsidian continuent tout de même de travailler sur cette suite d’Avowed pour, peut-être dans un espoir vain, reprendre réellement son développement un jour. Quant à Grounded 2, il continuera de faire l’objet d’un suivi, et The Outer Worlds 2 recevra du contenu additionnel.

Enfin quand même, difficile de ne pas avoir un grand sentiment de gâchis face à cette nouvelle puisque l’on ne risque pas de voir du neuf made in Obsidian de sitôt. Outre ceux que l’on a déjà cité, difficile d’oublier Pillars of Eternity (dont est tiré Avowed) et Pentiment, superbe jeu narratif, parmi les petits joyaux sortis des fourneaux du studio, désormais rapatrié de force. Et puis, vu le leadership actuel de Xbox, qui sait ce que sera Obsidian dans un an… ?

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Jaquette d'Avowed
Avowed
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Date de sortie : 18/02/2025

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