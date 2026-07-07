Captain Tsubasa 2: World Fighters : Nous avons joué à cette suite, et c’est toujours vachement bien ?

Condition de la preview : Nous avons pu jouer durant un peu plus de six heures sur la journée entière à disposition à une build de Captain Tsubasa 2: World Fighters sur PC. Nous avons pu ainsi toucher aux premiers matchs du mode histoire dans l’arc des qualifications au mondial junior, mais aussi à son mode hors ligne avec toutes les nations ainsi qu’à son mode entraînement.

Olive et Tom, ils sont toujours ensemble

Sur ces nombreuses heures, nous avons d’abord touché à son mode histoire, qui va visiblement nous faire suivre uniquement les sélections nationales à priori. La preview nous a permis de faire seulement trois matchs contre la Thaïlande, l’Arabie saoudite ainsi que la Chine, et couvrait l’arc des qualifications pour le mondial junior. Un arc narratif qui semble intéressant à première vue, et notez qu’il y aura logiquement le système de choix de dialogue du premier opus. Une mécanique qui n’a pas trop bougée mais qui aura, on l’espère, un impact sur la progression, chose impossible à vérifier pour l’heure.

Maintenant, dans le cheminement, il semblerait bien que Captain Tsubasa 2: World Fighters reste dans les clous de son prédécesseur. Bien que nous n’ayons pas pu avoir totalement accès à l’éditeur de personnages (ou du moins que nous avons juste effleuré, faute de temps), sachez déjà que celui-ci sera de retour. Vous pourrez donc créer votre propre protagoniste, et le faire évoluer à travers le mode histoire et ainsi choisir son poste voire ses futures habiletés signatures que vous pourrez lui équiper au fil de votre progression. Encore une fois, cela devrait rester dans le même mood que le premier volet, même s’il faudra tester le jeu complet afin de se rendre compte des potentiels changements apportés (positifs ou non).

On pourra également souligner une mise en scène très fidèle au manga dans son mode histoire. Ce qui est d’ailleurs intéressant sur cette version preview et que nous avons particulièrement apprécié, ce sont les interactions avec les protagonistes qui peuvent se dérouler de manière organique. En effet, en fonction de tel joueur que l’on contrôle dans le match à ce moment-là et de tel joueur adverse que l’on croise sur sa route, une petite cinématique peut se déclencher. Tout ceci propose pour le coup un fil rouge du match franchement plaisant à suivre, comme le manga en somme.

Une manière de finalement rendre la chose beaucoup plus dynamique, et force est de constater que l’on apprécie grandement cette mécanique de jeu, qui semble donner des matchs encore plus vivants tout en respectant religieusement le manga éponyme. Pour le reste, hormis ce mode de jeu où vous pouvez par ailleurs choisir votre composition d’équipe (seul le Japon était personnalisable et juste sur le mode histoire dans cette version preview…), nous avons pu nous essayer aux autres modes.

Le mode entraînement était de la partie, et il s’agissait là d’effectuer un match de manière infinie, afin de maitriser à terme toutes les mécaniques de jeu que propose Captain Tsubasa 2: World Fighters. Le mode hors ligne était ensuite le dernier mode testable de cette version, avec pas moins de 20 équipes jouables, et avec des têtes que l’on a déjà vues dans le manga. Une fidélité à toute épreuve qui régale, mais aussi un contenu promettant d’être généreux. Néanmoins, il nous tarde de voir son mode multijoueur, que nous n’avons pas pu tester sur cette version.

Tom, Olivier, sont super entrainés

Que vaut désormais le gameplay de Captain Tsubasa 2: World Fighters ? Très franchement, il faut déjà dire les termes : Tamsoft Corporation a gardé l’ossature du premier opus, et a consenti à effectuer des améliorations qui ont l’air d’être bénéfiques à cette suite sur notre première prise en main. S’il faut noter une chose, c’est le peaufinage de l’aspect défensif où un réticule en pointillé montrant la portée du tacle fait son apparition. En restant appuyé sur la touche de tacle dans le jeu sans ballon, vous pouvez charger la jauge de tacle et tenter d’atteindre l’adversaire.

Le résultat dans l’exécution est franchement efficace, avec même une cinématique qui s’enclenche, montrant que Tamsoft Corporation veut absolument rester dans l’esprit du manga, ce qui n’est pas foncièrement une mauvaise chose. À l’inverse, sachez que le joueur adverse peut très bien éviter votre tacle, en fonction du nombre de combos en chaîne effectués (on y reviendra), et si sa jauge d’habileté spéciale est à 100 %.

Justement, sachez que Captain Tsubasa 2 : World Fighters introduit une jauge d’habileté signature pour chaque joueur. En effectuant des dribbles ou pas mal d’actions spécifiques sur les joueurs adverses, vous allez augmenter votre jauge qui peut passer à 100%. Et à ce moment-là, en fonction du poste de votre joueur, ce dernier pourra, par la pression d’une simple touche, libérer sa compétence ultime qui pourra lui permettre d’effectuer un tacle efficace, et ainsi récupérer le ballon. Il en va d’ailleurs de même pour les passes ou les tirs, évidemment.

L’interface du score et de la jauge de vie des gardiens ont aussi été retravaillées, et pour le bien de cette suite. Désormais, nous pouvons clairement voir la jauge de vie des deux gardiens, qui, si elle tombe à zéro, se convertit forcément en but. Pour faire baisser la jauge, vous allez devoir effectuer des tirs normaux ou spéciaux en fonction du joueur, et choisir l’endroit où tirer. Le gardien devra anticiper en choisissant aussi l’angle et le côté où va atterrir la frappe.

En fonction d’une réussite totale ou non, le gardien effectuera une parade parfaite, normale ou faible, en sachant que cette dernière fera considérablement baisser la jauge de vie du gardien contrairement à une parade parfaite. Concrètement, nous sommes en face d’une feature améliorée qui rend le gameplay encore plus grisant de toute part, surtout quand nous voyons le ballon finir au fond des filets ou carrément détruire les filets pour finir dans le mur, comme dans le manga en somme.

Un système de combos en chaîne vient aussi ajouter un peu de piquant au gameplay. En enchainant les tirs, les dribbles ou les passes, vous allez pouvoir effectuer des combos en chaine jusqu’à son niveau maximum. À partir de là, c’est ici que vous allez pouvoir facilement enchaîner des tirs face aux gardiens, avec de grandes chances que cela fasse le plus de dégâts possible même si la parade est parfaite. Un beau moyen d’avoir presque un but facile grâce à l’enchaînement des combos, et qui pourrait presque faire retourner la situation à votre avantage.

Et ils sont venus pour gagner !

L’équilibrage était aussi l’un des points noirs du premier volet, qui a semble-t-il été complètement gommé de manière intelligente. Si vous pouvez parfois être mené ou mener même au score, il se peut que le match déclenche de manière assez aléatoire des cinématiques où le joueur adverse peut user de sa frappe spéciale, et ainsi scorer.

Cela donne la possibilité au match d’être instantanément rééquilibré, le tout, de manière parfaitement organique. Nous avons pu assister à cette mécanique en jouant dans le mode le plus difficile et incontestablement, si nous ne savons pas encore dans quelles conditions cela peut se manifester, il faut avouer que cette idée est bougrement ingénieuse.

Concernant les tirs et les passes, tout a été également amélioré afin de rester une fois de plus fidèle à Olive et Tom. Si le premier opus se contentait de nous faire un peu du FIFA arcade dans les tirs normaux ou les passes et avec des animations trop rigides, les petits gars de Tamsoft Corporation ont pu rectifier l’ensemble. Ainsi, en restant appuyé sur la jauge de tir, vous devrez quand même attendre d’avoir l’option tir normal, afin d’effectuer au minimum un tir décent, et ensuite choisir où tirer. Si vous ne faites pas ça, votre tir sera mollasson, et sans danger.

Même si l’on retrouve hélas ce côté encore trop rigide et imprécis sur les tacles, il faut bien admettre que cette mécanique de tir est bien meilleure sur cet opus, et vous dégoûtera presque de retourner sur Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Par ailleurs, afin d’appuyer le côté imprécis des tacles qui peut devenir agaçant, sachez que Captain Tsubasa 2: World Fighters n’a pas encore réglé les problèmes de lisibilité. On se perd un peu sur le terrain, ça part dans tous les sens, et cela peut vite devenir un joyeux bordel non contrôlé. Mais une fois le gameplay bien maitrisé, le résultat est franchement jubilatoire.

Il y a donc peu de chances de voir des améliorations considérables de ce côté-là comme la plupart des animations en match ou sur la physique de balle, qui fait pitié. Au moins, on pourra toujours se consoler avec le reste du gameplay parfaitement solide, même si vous pouvez oublier le côté hors-jeu ou les fautes, qui semblent avoir bel et bien été supprimés du jeu. En six heures, nous n’avons même pas pu voir s’il y a un système de coup franc ou de corner, prouvant encore une fois que les fautes ou les hors jeu semblent aussi inexistants que l’arbitre, se contentant de siffler s’il y a touche ou but.

Mais bref, on va terminer vite fait avec la réalisation graphique et sa bande-son. Comme le premier opus, Captain Tsubasa 2: World Fighters ne sera pas une réussite graphique. C’est parfois joli sur les cinématiques, mais pour le reste, on reste sur une amélioration graphique tout juste correcte du premier opus, sans nous faire tomber de notre chaise. L’optimisation avait l’air bonne dans l’ensemble, avec quelques bugs qui seront sans doute corrigés à la sortie. Enfin pour l’aspect sonore, on retrouve le thème principal du manga, et quelques musiques qui rythment pas mal les matchs pour une immersion totale.

Le verdict est sans appel pour Captain Tsubasa 2: World Fighters : il a tout pour être une bonne suite à Captain Tsubasa: Rise of New Champions. En peaufinant significativement son gameplay pour le rendre encore plus profond, fun et équilibré, jusqu’à offrir un mode histoire qui sera sûrement palpitant, il y a fort à parier que l’on sera en face d’une version grandement améliorée du premier volet. S’il subsiste encore pas mal d’accrocs avec les défauts du premier jeu qui ressurgissent à notre grand regret, Tamsoft Corporation semble avoir fait tout son possible pour rester dans la fidélité du manga. Le titre semble solide, et il nous tarde de pouvoir tester la version complète du soft, qui sera de sortie le 28 août prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 1 & 2.