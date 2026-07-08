Mario Kart Tour arrive en bout de course, le jeu mobile tirera sa révérence le 30 septembre

Tout le monde rend les clés

Il fallait s’attendre à ce que cela arrive un jour, puisque c’est le destin de tous les free-to-play du genre, même ceux gérés par de grosses boîtes comme Nintendo. Mario Kart Tour ne rassemble aujourd’hui plus assez de monde pour que le constructeur s’embête à maintenir les serveurs en vie, c’est pourquoi il préfère arrêter les frais. Vous n’avez donc plus que quelques mois pour profiter du jeu et de ses circuits, qui ne seront plus accessibles dès le 30 septembre prochain à 8 heures du matin en Europe.

Nintendo ne donne pas plus de justification pour cet arrêt, et précise que les microtransactions prennent fin dès aujourd’hui, ce qui est une situation très similaire à ce qui est en train de se produire chez Square Enix avec Final Fantasy VII: Ever Crisis.

Voilà donc un Mario Kart qui ne sera pas préservé, si l’on met de côté le fait que la plupart de ses circuits sont sortis entre-temps dans Mario Kart 8 Deluxe en tant que DLC. Pour le moment, aucune version jouable hors ligne n’a été annoncée, et on doute que cela arrive vraiment un jour, Nintendo se focalisant sur le support de Mario Kart World (qui est certes, très léger).