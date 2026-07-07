Le studio id Software (DOOM) perd la moitié de ses effectifs suite aux licenciements chez Xbox

Même pas le temps de fêter la sortie du dernier DLC

Parmi les milliers de licenciements annoncés chez Xbox, on en retrouve de nombreux chez id Software. Selon un rapport du site Game Developer, environ 90 personnes auraient été mises à la porte, soit environ 50 % des effectifs. Parmi les secteurs les plus touchés par cette mesure, on retrouve sans surprise le département de l’assurance qualité, souvent l’une des premières cibles de ce genre de mesures. On ignore encore combien de personnes syndiquées chez id Software (qui seraient environ une centaine).

Cette semaine devait plutôt être synonyme de fête au sein du studio en temps normal, étant donné que le DLC de DOOM: The Dark Ages sort… aujourd’hui. La fête de lancement se transforme donc presque en pot de départ malgré id Software, qui voit la moitié de ses équipes être renvoyée du jour au lendemain. Un choix difficile à comprendre dans la mesure où ZeniMax a affirmé – suite à l’annonce de Xbox – qu’il recentrerait désormais ses opérations sur 5 licences seulement, dont fait partie DOOM. Si tel est le cas, pourquoi autant viser le studio qui dirige cette série ? Une question qui n’aura sans doute jamais de réponses, ou en tout cas pas de bonnes.