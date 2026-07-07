Le studio id Software (DOOM) perd la moitié de ses effectifs suite aux licenciements chez Xbox

Publié le :

3 commentaires

Avatar de Jordan

Rédigé par

3

Derrière toute la gymnastique qu’il a fallu à Xbox pour faire passer la revente de certains studios comme une excellente nouvelle pour mieux cacher les licenciements bien plus moches, certains studios se trouvent très affectés par cette restructuration et sont presque invisibilisés dans cette histoire. On en a eu l’exemple avec Obsidian, ainsi que chez ZeniMax Online. Jason Schreier avait également précisé qu’id Software avait été beaucoup touché, encore fallait-il savoir à quel point. Et la réponse est déprimante.

DOOM: The Dark Ages // Source : ZeniMax

Même pas le temps de fêter la sortie du dernier DLC

Parmi les milliers de licenciements annoncés chez Xbox, on en retrouve de nombreux chez id Software. Selon un rapport du site Game Developer, environ 90 personnes auraient été mises à la porte, soit environ 50 % des effectifs. Parmi les secteurs les plus touchés par cette mesure, on retrouve sans surprise le département de l’assurance qualité, souvent l’une des premières cibles de ce genre de mesures. On ignore encore combien de personnes syndiquées chez id Software (qui seraient environ une centaine).

Cette semaine devait plutôt être synonyme de fête au sein du studio en temps normal, étant donné que le DLC de DOOM: The Dark Ages sort… aujourd’hui. La fête de lancement se transforme donc presque en pot de départ malgré id Software, qui voit la moitié de ses équipes être renvoyée du jour au lendemain. Un choix difficile à comprendre dans la mesure où ZeniMax a affirmé – suite à l’annonce de Xbox – qu’il recentrerait désormais ses opérations sur 5 licences seulement, dont fait partie DOOM. Si tel est le cas, pourquoi autant viser le studio qui dirige cette série ? Une question qui n’aura sans doute jamais de réponses, ou en tout cas pas de bonnes.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de DOOM: The Dark Ages
DOOM: The Dark Ages
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 15/05/2025

GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

En savoir plus

Sur le même thème

ZeniMax (Bethesda) est sérieusement touché par les licenciements, mais ne va pas laisser de côté quelques licences à l’avenir

pc ps5 xbox series
ZeniMax (Bethesda) est sérieusement touché par les licenciements, mais ne va pas laisser de côté quelques licences à l’avenir

DOOM: The Dark Ages : Son DLC Revelations se révèle avec un premier trailer, pour une sortie le 7 juillet prochain

pc ps5 xbox series
DOOM: The Dark Ages : Son DLC Revelations se révèle avec un premier trailer, pour une sortie le 7 juillet prochain

XBOX Games Showcase 2026 : Le résumé complet de cette édition (Gears of War: E-Day, Persona 6, Spyro, Fable…)

pc ps5 xbox series switch xbox one switch 2
Un XBOX Games Showcase 2026 solide avec de nombreux jeux tels que Spyro, Fable et Gears of War

Le DLC de DOOM: The Dark Ages est si conséquent qu’il s’agit presque d’une suite selon son réalisateur

pc ps5 xbox series
Le DLC de DOOM: The Dark Ages est si conséquent qu’il s’agit presque d’une suite selon son réalisateur
S'abonner
Me notifier des
guest
3 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Orbitals : Le jeu coopératif à la It Takes Two aura bien droit à une VF intégrale, avec un casting de choix
switch 2
Orbitals : Le jeu coopératif à la It Takes Two aura bien droit à une VF intégrale, avec un casting de choix
PlayStation reprend la parole après un silence radio de plusieurs jours, mais pas pour parler de sa décision sur le marché physique
ps5
PlayStation reprend la parole après un silence radio de plusieurs jours, mais pas pour parler de sa décision sur le marché physique
Apex Legends x Cyberpunk 2077 : Night City s’invite dans les Terres Sauvages avec un événement ambitieux
pc switch ps4 xbox one switch 2
Apex Legends x Cyberpunk 2077 : Night City s’invite dans les Terres Sauvages avec un événement ambitieux
Captain Tsubasa 2: World Fighters : Nous avons joué à cette suite, et c’est toujours vachement bien ?
pc ps5 xbox series switch
Captain Tsubasa 2: World Fighters : Nous avons joué à cette suite, et c’est toujours vachement bien ?
IO Interactive regagne ses droits sur Project Fantasy suite à l’abandon de Xbox, mais doit fermer l’un de ses studios
IO Interactive regagne ses droits sur Project Fantasy suite à l’abandon de Xbox, mais doit fermer l’un de ses studios
Xbox Game Pass : Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, The Planet Crafter, Palworld 1.0 et d’autres arrivent sur le service
pc xbox series
Xbox Game Pass : Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, The Planet Crafter, Palworld 1.0 et d’autres arrivent sur le service
Escape the Backrooms : Le jeu lié au film d’horreur phénomène à Hollywood débarque sur Switch 2
switch 2
Escape the Backrooms : Le jeu lié au film d’horreur phénomène à Hollywood débarque sur Switch 2
Pour fêter son dixième anniversaire, Pokémon GO sera au cœur d’une émission spéciale cette semaine
ios android
Pour fêter son dixième anniversaire, Pokémon GO sera au cœur d’une émission spéciale cette semaine
Le Xbox Game Pass compterait 30 millions d’abonnés, alors que Xbox en visait plus du double pour cette année
xbox series
Le Xbox Game Pass compterait 30 millions d’abonnés, alors que Xbox en visait plus du double pour cette année
Xbox supprime 25% des effectifs d’Obsidian (Avowed, The Outer Worlds) suite à sa restructuration
pc ps5 xbox series
Xbox supprime 25% des effectifs d’Obsidian (Avowed, The Outer Worlds) suite à sa restructuration
Undead Labs : Après l’hécatombe lancée par XBOX, le studio confirme que State of Decay 3 est toujours prévu
pc ps5 xbox series
Undead Labs : Après l’hécatombe lancée par XBOX, le studio confirme que State of Decay 3 est toujours prévu
Une pétition réunit plus de 130 000 signatures pour demander à Sony de revenir sur l’arrêt des jeux sur disques chez PlayStation
ps5
Une pétition réunit plus de 130 000 signatures pour demander à Sony de revenir sur l’arrêt des jeux sur disques chez PlayStation
Compulsion Games et Double Fine réagissent à leur nouveau statut suite au ménage effectué par XBOX
pc ps5 xbox series switch 2
Compulsion Games et Double Fine réagissent à leur nouveau statut suite au ménage effectué par XBOX
« Nous retournerons à la croissance en 2027 » : Après avoir viré des milliers de personnes, Asha Sharma déroule son plan pour l’avenir de Xbox
xbox series
« Nous retournerons à la croissance en 2027 » : Après avoir viré des milliers de personnes, Asha Sharma déroule son plan pour l’avenir de Xbox
Xbox annonce plus de 3 200 licenciements, et revend 4 de ses studios avec Compulsion Games, Double Fine, Undead Labs et Ninja Theory
xbox series
Xbox annonce plus de 3 200 licenciements, et revend 4 de ses studios avec Compulsion Games, Double Fine, Undead Labs et Ninja Theory
Nintendo va remplacer sa Switch 2 par un modèle avec une batterie remplaçable dès cet automne en Europe, et va arrêter de vendre sa première Switch
switch 2
Nintendo va remplacer sa Switch 2 par un modèle avec une batterie remplaçable dès cet automne en Europe, et va arrêter de vendre sa première Switch
Persona 4 Revival : Le studio derrière les animes Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man va s’occuper des cinématiques du jeu
pc ps5 xbox series
Persona 4 Revival : Le studio derrière les animes Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man va s’occuper des cinématiques du jeu
Final Fantasy XV bientôt sur Switch 2 ? Square Enix ne dit pas non
pc stadia ps4 xbox one
Final Fantasy XV bientôt sur Switch 2 ? Square Enix ne dit pas non
Solo Leveling: Karma se prend pour Hades et nous montre un peu plus de gameplay
pc ios android
Solo Leveling: Karma se prend pour Hades et nous montre un peu plus de gameplay
Sony prévient les studios qu’ils pourront toujours produire des jeux sur disque après 2028, mais seulement pour les jeux déjà sortis
ps5
Sony prévient les studios qu’ils pourront toujours produire des jeux sur disque après 2028, mais seulement pour les jeux déjà sortis
Hideo Kojima déplore l’arrêt de production de jeux physiques sur disques chez PlayStation
ps5
Hideo Kojima déplore l’arrêt de production de jeux physiques sur disques chez PlayStation
Marvel Tokon sera finalement inaccessible dans plus d’une centaine de pays, la faute au PSN
pc ps5
Marvel Tokon sera finalement inaccessible dans plus d’une centaine de pays, la faute au PSN
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 6 juillet (Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Echoes of Aincrad…)
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 6 juillet (Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Echoes of Aincrad…)
Débrief : Fin des jeux en physique, PS6, Marvel’s Blade et Clair Obscur
Débrief : Fin des jeux en physique, PS6, Marvel’s Blade et Clair Obscur