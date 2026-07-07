PlayStation reprend la parole après un silence radio de plusieurs jours, mais pas pour parler de sa décision sur le marché physique

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En annonçant qu’il arrêtera de produire des jeux sur disques dès 2028, Sony s’est mis à dos beaucoup de monde. C’était attendu, probablement en interne également. Le constructeur savait qu’il marchait sur des œufs ici, c’est pourquoi on ne s’est pas étonnés de le voir être absent des réseaux sociaux pendant 24 ou 48 heures. Mais plus les jours passaient, plus ces réseaux ne donnaient plus signe de vie, ce qui était pour beaucoup l’espoir qu’une introspection était en marche chez Sony. Désolé de vous le présenter de la sorte : c’était un peu trop naïf.

Le logo de PlayStation // Source : Sony

L’éléphant est toujours dans la pièce

Tout le monde attendait PlayStation au tournant sur les réseaux sociaux, chacun étant prêt à dégainer un tweet assassin pour aller crier un mécontentement général suite à la décision de Sony concernant le marché des jeux physiques. Ce silence aura duré plus longtemps que prévu, puisque le constructeur avait fermé les vannes dès cette annonce le 1ᵉʳ juillet, pour ne l’ouvrir à nouveau qu’aujourd’hui, le 7 juillet. Mais pas pour prendre la parole sur le sujet qui fâche du moment.

Switch out lever gates with ease on the FlexStrike wireless fight stick: play.st/FlexStrike

PlayStation (@playstation.com) 2026-07-07T13:01:44.033Z

PlayStation s’est simplement contenté de faire la publicité du stick d’arcade sans fil FlexStrike, qu’il veut évidemment pousser avant la sortie de Marvel Tokon dans un petit mois. Comme vous pouvez vous en douter, à peu près aucun des milliers de commentaires sous la publication ne parle du stick arcade, tout le monde étant sur les côtes de Sony à propos du physique. La pilule n’est pas encore passée et il y a fort à parier qu’une partie du public continue encore longtemps à alerter Sony sur ce sujet, même si ce dernier attend que cela se tasse naturellement. Il faudra visiblement bien plus qu’une petite semaine.

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