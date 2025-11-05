Obsidian sait que tout le monde aimerait un Fallout New Vegas 2, mais le studio veut se concentrer sur ses propres licences

Priorité aux créations maison

Les patrons d’Obsidian ne sont évidemment pas aveugles, et voient bien que la demande populaire autour d’un nouveau Fallout New Vegas est très forte. Marcus Morgan, vice-président des opérations au sein du studio, veut bien le reconnaitre au micro de The Game Business, dans une interview où il indique que malgré ce souhait très fort, Obsidian est actuellement heureux de se concentrer sur ses propres licences :

« Je sais que sur Internet, à chaque annonce de l’un de nos jeux, tout le monde demande : “Quand sort le prochain Fallout : New Vegas ?”. Mais cette année, les trois jeux sont basés sur nos propres licences. Avant de rejoindre Microsoft, nous travaillions principalement sur des licences tierces. Et c’est là tout le plaisir que nous avons à créer nos propres licences. Nous en sommes arrivés au point où nous avons des suites pour tous les jeux. »

Entre The Outer Worlds 2, Grounded 2 et Avowed (dans l’univers de Pillars of Eternity), le studio n’a effectivement pas chômé durant cette année 2025. Le studio semble pour l’instant bien décidé à expérimenter au sein de ses propres séries, plutôt que d’avoir des contraintes en empruntant les licences d’un autre, comme Fallout. Autrement dit, pas de Fallout New Vegas 2 dans les tuyaux pour Obsidian, du moins pas pour l’instant, mais qui sait si Bethesda confiera un jour ce projet à un autre studio ou non.