Obsidian sait que tout le monde aimerait un Fallout New Vegas 2, mais le studio veut se concentrer sur ses propres licences

Pas de commentaire

En témoigne le dernier Fallout Day qui n’aura malheureusement pas débouché sur une nouvelle version de Fallout New Vegas, cet épisode reste très populaire auprès des fans qui demandent sans cesse son retour. Et même si Obsidian et Bethesda sont maintenant regroupés dans la même maison, celle de Xbox, les chances d’avoir un jour un Fallout New Vegas 2 sont très minces. Surtout avec le planning chargé du studio, qui a d’autres projets en tête.

