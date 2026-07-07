Xbox Game Pass : Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, The Planet Crafter, Palworld 1.0 et d’autres arrivent sur le service
Xbox s’est à peine laissé 24 heures après l’annonce de milliers de licenciements pour reprendre sa communication comme si de rien n’était. Après tout, il faut bien vendre le Game Pass, dans la mesure où celui-ci a beaucoup moins d’abonnés que prévu. On a donc droit à la liste des jeux qui vont rejoindre l’abonnement dans les deux prochaines semaines.
Les nouveautés du Game Pass en juillet
Et c’est un petit début de mois de juillet qui vous attend sur le Game Pass, même si l’on peut noter les sorties de quelques jeux moins connus qui méritent votre attention, comme The Planet Crafter qui arrive sur consoles, ou encore Ascend to Zero et FixForce.
Voici les nouveaux jeux qui arriveront sur le Xbox Game Pass dans les jours à venir :
- Gears of War: Reloaded (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 9 juillet (Premium)
- Tamashika (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 9 juillet (Ultimate, Premium, PC)
- Palworld 1.0 (Cloud, console et PC) – 10 juillet (Ultimate, Premium, PC)
- Ascend to Zero (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 13 juillet (Ultimate, PC)
- PBA Pro Bowling 2026 (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 14 juillet (Ultimate, Premium, PC)
- Quarantine Zone: The Last Check (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 15 juillet (Premium)
- MAVRIX (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 16 juillet (Ultimate, Premium, PC)
- FixForce (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 17 juillet (Ultimate, Premium, PC)
- Fogpiercer (PC) – 17 juillet (Ultimate, PC)
- The Planet Crafter (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 21 juillet (Ultimate, Premium, PC)
- Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (Cloud, console et PC) – 21 juillet (Ultimate, Premium, PC)
Dès le 15 juillet, il faudra en revanche dire au revoir à pas mal de jeux, à savoir :
- Dungeons of Hinterberg (Cloud, Console et PC)
- EA Sports Football Club 24 (Cloud, Console et PC)
- Stellaris (Cloud, Console et PC)
- Golf With Your Friends (Cloud, Console et PC)
- Minami Lane (Cloud, Console et PC)
- Powerwash Simulator (Cloud, Console et PC)
- Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Cloud, Console et PC)
- Splitgate: Arena Reloaded (Cloud, Console et PC)
- Super Fantasy Kingdom (Game Preview) (PC)
- Techtonica (Game Preview) (Cloud, Console et PC)