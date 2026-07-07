Xbox Game Pass : Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, The Planet Crafter, Palworld 1.0 et d’autres arrivent sur le service

Les nouveautés du Game Pass en juillet

Et c’est un petit début de mois de juillet qui vous attend sur le Game Pass, même si l’on peut noter les sorties de quelques jeux moins connus qui méritent votre attention, comme The Planet Crafter qui arrive sur consoles, ou encore Ascend to Zero et FixForce.

Voici les nouveaux jeux qui arriveront sur le Xbox Game Pass dans les jours à venir :

Dès le 15 juillet, il faudra en revanche dire au revoir à pas mal de jeux, à savoir :