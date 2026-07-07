Pour fêter son dixième anniversaire, Pokémon GO sera au cœur d’une émission spéciale cette semaine

Les célébrations d’une décennie

Car oui, Pokémon GO n’est plus du tout le même jeu qu’il y a dix ans, puisqu’il n’est même pas aux mains de son propriétaire initial. Niantic a revendu sa branche gaming au groupe Scopely, principalement financé par le gouvernement saoudien, ce qui a valu pas mal de méfiances et de critiques ces derniers temps sur l’application mobile.

Scopely veut nous faire oublier tout cela le temps d’une parenthèse un peu plus innocente, avec le dixième anniversaire que le jeu a fêté hier, le 6 juillet. C’est pourquoi une émission spéciale centrée autour de Pokémon GO aura lieu ce 9 juillet prochain, avec des tas d’annonces à la clé. On imagine que les célébrations comporteront quelques cadeaux en jeu ainsi que des annonces d’événements, et pourquoi pas des nouveautés, que ce soit des Pokémon en plus à capturer, ou des raids spéciaux. On comprend que ce stream anniversaire sera aussi dédié à celles et ceux qui commencent l’aventure dès maintenant, peut-être dans la volonté de s’offrir un second souffle après toutes ces années.

Il faudra suivre les réseaux sociaux du groupe pour en apprendre un peu plus durant toute la journée du 9 juillet).