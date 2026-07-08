Cette année encore, PlayStation fera l’impasse sur la Gamescom et ne sera pas présent sur le salon allemand

Sony toujours contre la présence en physique

Sans grande surprise, on apprend aujourd’hui que PlayStation ne fera pas le déplacement jusqu’à Cologne cette année et ne sera pas présent à la Gamescom 2026. Vous ne retrouverez donc pas de coin PlayStation sur place pour y jouer, par exemple à Marvel’s Wolverine ou à… et bien pas grand-chose d’autre de toute façon, ce qui explique sans doute pourquoi le constructeur japonais n’est pas là. Les visiteurs du salon allemand commencent à être habitués à la chose puisque Sony n’était déjà pas là en 2025, ni en 2024, et ainsi de suite. Il faut revenir à l’époque pré-Covid pour voir PlayStation faire acte de présence à la Gamescom.

Ce qui ne veut pas dire pour autant que Sony n’aura forcément rien à montrer lors de l’Opening Night Live du 25 août. La soirée d’ouverture présentée par Geoff Keighley ne met pas que en avant les jeux qui sont présents sur le salon, donc des annonces sont encore possibles. Mais sur place, vous ne trouverez pas de traces de PlayStation, contrairement à Nintendo et Xbox qui seront bien là.

Pour rappel, la Gamescom aura lieu du 26 au 30 août prochain.