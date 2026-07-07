IO Interactive regagne ses droits sur Project Fantasy suite à l’abandon de Xbox, mais doit fermer l’un de ses studios

Le jeu sera finalement autoédité par IO

Preuve que cette industrie est particulièrement cruelle, IO Interactive n’a pas le temps de célébrer le succès de son jeu qu’il doit déjà dire au revoir à beaucoup de ses artistes. Il prévient qu’il est parvenu à conserver tous les droits sur Project Fantasy, et va donc développer le jeu en indépendant, mais cette bonne nouvelle en cache une bien plus mauvaise. Celle de la fermeture de l’antenne d’IO Interactive à Istanbul :

« À la suite de la fin de notre partenariat financier externe [avec Xbox] sur Project Fantasy, IOI a repris la pleine propriété du projet et de la licence. Nous continuerons à le développer et à le financer de manière indépendante, en parallèle de nos autres projets. Dans ce contexte, nous avons dû trouver un nouvel équilibre pour l’avenir à long terme du studio, axé sur le succès de nos titres principaux internes plutôt que sur des projets externes et des dérivés potentiels de jeux mobiles. Cela a impliqué des changements ainsi que des changements proposés dans nos studios : la fermeture de notre studio d’Istanbul et le lancement d’un processus pour nous séparer de collègues qui ont été une partie significative de ce qui fait d’IOI ce qu’il est. »

Le studio basé à Istanbul était assez récent puisqu’il a été fondé en 2023, et a beaucoup aidé dans le développement de 007 First Light ainsi que sur ce Project Fantasy. On en est donc arrivé à voir des studios couronnés de succès être contraints de licencier parmi leurs équipes, preuve que personne n’est à l’abri. Difficile de garder une one d’optimisme.