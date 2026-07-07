Le Xbox Game Pass compterait 30 millions d’abonnés, alors que Xbox en visait plus du double pour cette année

Le plafond de verre n’a pas été brisé

En faisant le point sur les milliers de licenciements survenus chez Microsoft et Xbox, le Wall Street Journal a également délivré une information importante concernant l’abonnement phare du groupe. Selon les sources du site, le Xbox Game Pass compterait aujourd’hui aux alentours de 30 millions d’abonnés, ce qui est une baisse de 4 millions de personnes par rapport aux derniers chiffres donnés par Microsoft en 2024.

Une baisse logique qui s’explique par la récente hausse du prix. Même si, depuis, les tarifs ont été réajustés, ils restent plus élevés qu’il y a deux ans. Matthew Ball, directeur de la stratégie chez Xbox, a lui-même reconnu que ce changement de prix avait coûté beaucoup d’abonnés. Mais ce qui est aussi intéressant, c’est de se rappeler les projections de Xbox concernant son abonnement.

Lors du procès entourant l’acquisition d’Activision-Blizzard-King, des documents montraient les prévisions de croissance pour l’abonnement, qui aurait été bien aidé par Call of Duty. La réalité est aujourd’hui bien différente lorsque l’on sait que le prochain épisode de la saga ne sera pas présent sur le Game Pass à sa sortie. Preuve que tout n’a pas tourné en la faveur de Xbox, l’entreprise prévoyait environ 77 millions d’abonnés pour cette année fiscale, avec un objectif placé à 100 millions d’ici 2030. Ce qui n’arrivera sans doute pas. D’une part car le parc de consoles Xbox ne parvient pas à grandir, et parce que Xbox comptait beaucoup sur la croissance du cloud pour l’aider à réaliser cet objectif. Le marché est aujourd’hui bien différent.