Vous pouvez visiblement terminer The Blood of Dawnwalker avant même la fin de son prologue

Si vous n’avez pas 30 heures à mettre

Lors de la présentation réservée à la presse de The Blood of Dawnwalker, Bandai Namco a mis en avant un détail plutôt intéressant. Vous n’aurez même pas besoin d’entrer dans le cœur du jeu pour le terminer, puisque l’aventure pourra s’achever avant même la fin du prologue. Enfin, seulement si vous êtes particulièrement habile.

En assistant au premier combat contre l’antagoniste majeur du jeu – Brencis – qui a lieu durant le prologue de The Blood of Dawnwalker, Eurogamer a pu constater qu’il s’agissait là d’un affrontement où Coen est en quelque sorte destiné à perdre. Une mise en scène que l’on voit dans de nombreux jeux pour mettre en valeur la toute-puissance de notre opposant. Mais dans ce RPG, ce combat, vous pouvez malgré tout le remporter. Le site en a eu la confirmation via Bandai Namco, l’éditeur précisant que vous pouvez terminer le jeu en remportant ce combat :

« Oui, vous pouvez terminer le jeu à la fin du prologue en battant Brencis si vous êtes assez doué ; c’est une fin possible. »

Naturellement, il s’agit là d’un défi extrêmement difficile qui ne sera pas à la portée de tout le monde, mais on imagine bien quelques acharnés tenter de relever le challenge au prix de quelques dizaines/centaines d’essais. Bon courage.

The Blood of Dawnwalker sera disponible dès le 3 septembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.