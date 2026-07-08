Vous pouvez visiblement terminer The Blood of Dawnwalker avant même la fin de son prologue

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

S’inspirant de The Legend of Zelda: Breath of the Wild dans sa structure non-linéaire, The Blood of Dawnwalker vous laissera le choix d’organiser votre aventure à votre façon. On savait déjà que le RPG de Rebel Wolves nous donnerait l’opportunité de foncer directement vers le QG du boss final pour tenter un speedrun. Mais selon Eurogamer qui a pu jouer au titre en avance et s’entretenir avec les membres du studio, vous pouvez terminer le jeu avant même d’être libres de vos mouvements. Attention, légers spoilers.

The Blood of Dawnwalker // Source : Rebel Wolves

Si vous n’avez pas 30 heures à mettre

Lors de la présentation réservée à la presse de The Blood of Dawnwalker, Bandai Namco a mis en avant un détail plutôt intéressant. Vous n’aurez même pas besoin d’entrer dans le cœur du jeu pour le terminer, puisque l’aventure pourra s’achever avant même la fin du prologue. Enfin, seulement si vous êtes particulièrement habile.

En assistant au premier combat contre l’antagoniste majeur du jeu – Brencis – qui a lieu durant le prologue de The Blood of Dawnwalker, Eurogamer a pu constater qu’il s’agissait là d’un affrontement où Coen est en quelque sorte destiné à perdre. Une mise en scène que l’on voit dans de nombreux jeux pour mettre en valeur la toute-puissance de notre opposant. Mais dans ce RPG, ce combat, vous pouvez malgré tout le remporter. Le site en a eu la confirmation via Bandai Namco, l’éditeur précisant que vous pouvez terminer le jeu en remportant ce combat :

« Oui, vous pouvez terminer le jeu à la fin du prologue en battant Brencis si vous êtes assez doué ; c’est une fin possible. »

Naturellement, il s’agit là d’un défi extrêmement difficile qui ne sera pas à la portée de tout le monde, mais on imagine bien quelques acharnés tenter de relever le challenge au prix de quelques dizaines/centaines d’essais. Bon courage.

The Blood of Dawnwalker sera disponible dès le 3 septembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 03/09/2026

GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

En savoir plus

Sur le même thème

The Blood of Dawnwalker devrait avoir droit à quelques DLC gratuits selon Rebel Wolves

pc ps5 xbox series
The Blood of Dawnwalker devrait avoir droit à quelques DLC gratuits selon Rebel Wolves

The Blood of Dawnwalker nous laisse entrevoir la suite de la saga dans son nouveau trailer sanglant

pc ps5 xbox series
The Blood of Dawnwalker

Summer Game Fest 2026 : Le résumé complet des annonces (Final Fantasy VII Revelation, Stellar Blade: Blood Rain, Resident Evil Veronica…)

pc ps5 xbox series switch ios android stadia ps4 ps vita xbox one ps3 xbox 360 switch 2
Summer Game Fest 2026 : Le résumé complet des annonces (Final Fantasy VII Revelation, Stellar Blade: Blood Rain, Resident Evil Veronica…)

The Blood of Dawnwalker : « Presque toutes les quêtes sont des quêtes annexes », Rebel Wolves détaille la structure du jeu

pc ps5 xbox series
The Blood of Dawnwalker : « Presque toutes les quêtes sont des quêtes annexes », Rebel Wolves détaille la structure du jeu
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Cette année encore, PlayStation fera l’impasse sur la Gamescom et ne sera pas présent sur le salon allemand
ps5
Cette année encore, PlayStation fera l’impasse sur la Gamescom et ne sera pas présent sur le salon allemand
Nintendo baisse les frais de transport du Nintendo Store pour les abonnés Switch Online, mais il y a un hic
switch switch 2
Nintendo baisse les frais de transport du Nintendo Store pour les abonnés Switch Online, mais il y a un hic
Le Souls-like Mortal Shell II sortira de sa coquille le 20 août prochain
pc ps5 xbox series
Le Souls-like Mortal Shell II sortira de sa coquille le 20 août prochain
Warhammer 40,000: Rogue Trader est arrivé dans un si mauvais état sur Switch 2 que ses DLC sont maintenant offerts
switch 2
Warhammer 40,000: Rogue Trader est arrivé dans un si mauvais état sur Switch 2 que ses DLC sont maintenant offerts
Mario Kart Tour arrive en bout de course, le jeu mobile tirera sa révérence le 30 septembre
ios android
Mario Kart Tour
Minecraft : Il aura fallu attendre 17 ans pour obtenir une fonctionnalité des plus basiques en jeu
pc switch ps4 ps vita xbox one wiiu 3ds ps3 xbox 360 switch 2
Minecraft
Plusieurs jeux Game Boy arrivent sur le Nintendo Switch Online, dont Wario Land
switch
Plusieurs jeux Game Boy arrivent sur le Nintendo Switch Online, dont Wario Land
Juste avant la sortie de sa version 1.0, Palworld célèbre le fait que 40 millions de personnes ont joué à l’accès anticipé
pc ps5 xbox series xbox one
Juste avant la sortie de sa version 1.0, Palworld célèbre le fait que 40 millions de personnes ont joué à l’accès anticipé
Le free-to-play Final Fantasy VII: Ever Crisis fermera ses portes pour son troisième anniversaire
pc ios android
Le free-to-play Final Fantasy VII: Ever Crisis fermera ses portes pour son troisième anniversaire
Japan Expo 2026 : Programme, jeux vidéo, invités, prix… Tout savoir sur le 25ème anniversaire
Japan Expo 2026 : Programme, jeux vidéo, invités, prix… Tout savoir sur le 25ème anniversaire
Chez Xbox, les jeux multijoueurs continueront de sortir ailleurs, mais les autres pourraient être exclusifs pour pousser à l’achat de la console
Chez Xbox, les jeux multijoueurs continueront de sortir ailleurs, mais les autres pourraient être exclusifs pour pousser à l’achat de la console
Le studio id Software (DOOM) perd la moitié de ses effectifs suite aux licenciements chez Xbox
pc ps5 xbox series
Le studio id Software (DOOM) perd la moitié de ses effectifs suite aux licenciements chez Xbox
Orbitals : Le jeu coopératif à la It Takes Two aura bien droit à une VF intégrale, avec un casting de choix
switch 2
Orbitals : Le jeu coopératif à la It Takes Two aura bien droit à une VF intégrale, avec un casting de choix
PlayStation reprend la parole après un silence radio de plusieurs jours, mais pas pour parler de sa décision sur le marché physique
ps5
PlayStation reprend la parole après un silence radio de plusieurs jours, mais pas pour parler de sa décision sur le marché physique
Apex Legends x Cyberpunk 2077 : Night City s’invite dans les Terres Sauvages avec un événement ambitieux
pc switch ps4 xbox one switch 2
Apex Legends x Cyberpunk 2077 : Night City s’invite dans les Terres Sauvages avec un événement ambitieux
Captain Tsubasa 2: World Fighters : Nous avons joué à cette suite, et c’est toujours vachement bien ?
pc ps5 xbox series switch
Captain Tsubasa 2: World Fighters : Nous avons joué à cette suite, et c’est toujours vachement bien ?
IO Interactive regagne ses droits sur Project Fantasy suite à l’abandon de Xbox, mais doit fermer l’un de ses studios
IO Interactive regagne ses droits sur Project Fantasy suite à l’abandon de Xbox, mais doit fermer l’un de ses studios
Xbox Game Pass : Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, The Planet Crafter, Palworld 1.0 et d’autres arrivent sur le service
pc xbox series
Xbox Game Pass : Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, The Planet Crafter, Palworld 1.0 et d’autres arrivent sur le service
Escape the Backrooms : Le jeu lié au film d’horreur phénomène à Hollywood débarque sur Switch 2
switch 2
Escape the Backrooms : Le jeu lié au film d’horreur phénomène à Hollywood débarque sur Switch 2
Pour fêter son dixième anniversaire, Pokémon GO sera au cœur d’une émission spéciale cette semaine
ios android
Pour fêter son dixième anniversaire, Pokémon GO sera au cœur d’une émission spéciale cette semaine
Le Xbox Game Pass compterait 30 millions d’abonnés, alors que Xbox en visait plus du double pour cette année
xbox series
Le Xbox Game Pass compterait 30 millions d’abonnés, alors que Xbox en visait plus du double pour cette année
Xbox supprime 25% des effectifs d’Obsidian (Avowed, The Outer Worlds) suite à sa restructuration
pc ps5 xbox series
Xbox supprime 25% des effectifs d’Obsidian (Avowed, The Outer Worlds) suite à sa restructuration
Undead Labs : Après l’hécatombe lancée par XBOX, le studio confirme que State of Decay 3 est toujours prévu
pc ps5 xbox series
Undead Labs : Après l’hécatombe lancée par XBOX, le studio confirme que State of Decay 3 est toujours prévu
Une pétition réunit plus de 130 000 signatures pour demander à Sony de revenir sur l’arrêt des jeux sur disques chez PlayStation
ps5
Une pétition réunit plus de 130 000 signatures pour demander à Sony de revenir sur l’arrêt des jeux sur disques chez PlayStation