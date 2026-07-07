Apex Legends x Cyberpunk 2077 : Night City s’invite dans les Terres Sauvages avec un événement ambitieux

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Même s’il faudra attendre un bon moment avant d’avoir un nouvel opus Cyberpunk 2077 de la part de CD Projekt Red, le studio polonais maintient l’actualité de sa licence grâce à la série animée, mais surtout via les nombreuses collaborations effectuées avec différents jeux. Cette fois, c’est avec le Battle Royale Apex Legends. Respawn annonce ainsi un événement temporaire qui transforme l’E-District en une version inspirée de Night City, tout en ajoutant de nouvelles mécaniques de gameplay, des cosmétiques et une arme mythique à la langue bien pendue et très appréciée des « chooms ».

Apex Legends x Cyberpunk 2077 - key art // Source : EA

L’E-District se transforme en Night City

A l’image de la collaboration avec Wuthering Wave récemment, on peut dire que Cyberpunk 2077 sait soigner ses collaborations avec des évènements assez ambitieux. Respawn Entertainment et CD Projekt RED expliquent avoir travaillé étroitement afin de proposer un crossover fidèle aux deux univers, aussi bien sur le plan artistique que sur celui du gameplay.

À l’occasion de l’événement, l’E-District adopte une ambiance entièrement revisitée pour coller à l’esprit de Nigh City. En plus des néons omniprésents ou encore des panneaux publicitaires, plusieurs lieux emblématiques ont également été retravaillés, notamment avec la présence de la Citadelle Arasaka. Selon Eduardo Agostini, World Director chez Respawn, cette collaboration était particulièrement naturelle puisque l’E-District possédait déjà une identité visuelle proche de Night City.

Voici un aperçu ci-dessous, avant et après la transformation :

Deux nouveaux cyberwares bouleversent le gameplay

Apex legends cyberpunk 2077 collab 2 5

Apex Legends x Cyberpunk 2077 – David noooon, pas encore ! // Source : EA

Concernant le gameplay du Battle Royale, l’événement introduit deux nouveaux mods cyberwares directement inspirés de Cyberpunk :

  • Le Sandevistan : le célèbre implant de David Martinez permet désormais aux Légendes d’effectuer des ruées extrêmement rapides dans toutes les directions. Il est ainsi possible d’enchaîner deux dashs avant de toucher le sol.
  • Fissure du Mur Noir : elle permet de se projeter dans le réseau afin de se repositionner instantanément avant de revenir sur le champ de bataille en déclenchant une puissante impulsion électromagnétique (IEM) afin de perturber les ennemis proches.

La cyberpsychose devient une véritable mécanique de jeu

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Apex Legends X Cyberpunk 2077 – Des skins Cyberpunk 2077 reconnaissables // Source : EA

L’une des nouveautés les plus originales concerne l’arrivée de la cyberpsychose. Au fil de la partie, l’utilisation répétée des cyberwares remplit une jauge spécifique. Une fois celle-ci saturée, votre légende entre dans un état de cyberpsychose. Cet état offre une vitesse de déplacement accrue et des attaques de mêlée extrêmement puissantes.

En contrepartie, vous perdez l’accès aux armes, aux compétences, aux boucliers et aux explosifs. Pour retrouver un état normal, il faudra récupérer des seringues d’immunosuppresseurs ou fouiller des caches spéciales disséminées sur la carte. Respawn explique avoir souhaité retranscrire le prix à payer lorsqu’un personnage abuse des implants cybernétiques.

Des skins inspirés de Cyberpunk 2077 et Edgerunners

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Apex Legends x Cyberpunk 2077 – Lucy mène l’assaut // Source : EA

La grande vedette de cette collaboration est sans conteste Skippy, le « héros » de l’une des séries de quêtes les plus mémorables du RPG. Le célèbre pistolet intelligent de Cyberpunk 2077 devient ainsi une arme mythique dans Apex Legends. Fidèle à sa réputation, Skippy conserve ses célèbres répliques humoristiques, ses animations spécifiques et ses deux modes de fonctionnement : « Pacifiste ami des chiots » et « Tueur impitoyable ».

La collaboration ajoute également son lot de cosmétiques. Huit nouvelles apparences de Légendes, inspirées des personnages de Cyberpunk 2077 et de Cyberpunk: Edgerunners, sont prévues. Les héros concernés sont :

  • Axle
  • Sparrow
  • Lifeline
  • Crypto
  • Rampart
  • Loba
  • Ash
  • Gibraltar

Plusieurs skins d’armes rejoignent également l’événement. Voici celles qui sont concernées :

  • Wingman
  • Charge Rifle
  • Mastiff
  • L-STAR
  • P2020
  • RE-45
  • R-301
  • Kraber

Tout au long de l’événement, il sera possible de récupérer des eddies, la monnaie de Night City. Ces derniers permettront de débloquer différentes récompenses, dont un skin épique Arasaka pour Valkyrie, un skin Kang Tao Specter pour Mirage et d’autres cosmétiques  de l’univers Cyberpunk 2077.

L’évènement Apex Legends x Cyberpunk 2077 sera disponible le 14 juillet prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.

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Date de sortie : 04/02/2019

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