Nintendo baisse les frais de transport du Nintendo Store pour les abonnés Switch Online, mais il y a un hic

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Beaucoup de choses sont sur le point de changer en Europe pour Nintendo, qui doit se conformer aux futures lois européennes en adaptant ses produits sur le territoire. Mais au-delà des nouvelles Switch 2 et des manettes avec batterie remplaçable, Nintendo a aussi décidé de revoir sa politique de livraison concernant son Nintendo Store, en avantageant grandement les abonnés au Nintendo Switch Online.

Logo du Nintendo Switch Online // Source : Nintendo

Nintendo Switch Prime

En Europe, Nintendo veut désormais offrir un bonus de choix pour tous les abonnés au Nintendo Switch Online. Désormais, si vous possédez un abonnement actif et que vous réalisez un achat sur le Nintendo Store, la livraison devient gratuite dès 1 € d’achat (en dessous, les frais sont à 5,99 €, mais qui passe réellement des commandes inférieures à une telle somme ?). Pour la livraison express en 1 à 2 jours ouvrés, il faudra compter 8,99 €, ou rien du tout si la commande dépasse les 219,99 €.

Il s’agit là d’un nouvel avantage pour les abonnés au service, qui étaient auparavant logés à la même enseigne que le reste du public. Un joli bonus qui se fait malheureusement au détriment des non-abonnés. La livraison standard des produits du Nintendo Store passe de 2,99 € à 5,99 € pour celles et ceux qui ne disposent pas d’abonnement, et n’est gratuite qu’à partir de 219,99 € au lieu des 24,99 € demandés avant cela. La livraison express passe aussi à 8,99 € (au lieu de 4,99 €), peu importe le prix de votre commande.

En somme, les abonnés y gagnent un peu au change, pendant que les autres voient la facture considérablement s’allonger, sans doute pour pousser un peu plus vers l’achat de l’abonnement.

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