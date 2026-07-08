Le free-to-play Final Fantasy VII: Ever Crisis fermera ses portes pour son troisième anniversaire

Et tant pis pour les connexions avec la trilogie

Lancé en 2023, Final Fantasy VII: Ever Crisis aura à peine le temps de souffler sa troisième bougie avant de tirer sa révérence. Le jeu free-to-play de Square Enix fermera ses serveurs le 7 octobre prochain à 8 heures du matin, et cela vaut également pour la version Steam du titre qui ne sera plus accessible. L’éditeur ne donne pas de justification concernant cet arrêt, si ce n’est qu’il a tout fait pour l’en empêcher. Dès aujourd’hui, il arrête la vente de sa monnaie in-game, même si d’autres événements arriveront en jeu d’ici la fermeture des serveurs.

Pas de version offline à l’horizon pour le moment, ce qui est tout de même fou pour un titre qui a une certaine connexion avec la trilogie Final Fantasy VII Remake. En plus de dévoiler un peu de lore inédit, le jeu mobile présentait également des personnages que l’on retrouvait dans Final Fantasy VII Rebirth. Une manière d’inciter le public du remake à aller jouer au free-to-play pour mieux comprendre certains tenants et aboutissants, chose qui ne sera plus possible dans quelques mois.

Enfin, peut-être jusqu’à ce que Square Enix repense le titre comme un jeu premium, comme il le fait actuellement avec Final Fantasy Resonance, qui réimagine Final Fantasy Brave Exvius.