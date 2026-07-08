Le free-to-play Final Fantasy VII: Ever Crisis fermera ses portes pour son troisième anniversaire

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Ces dernières années, s’il y a bien eu une constante chez Square Enix, c’est celle de voir l’éditeur fermer les serveurs de ses jeux mobiles après un à trois ans d’exploitation, pour les plus chanceux. L’incursion de Square Enix sur ce marché ne s’est pas très bien déroulée, même avec des licences fortes comme Final Fantasy VII. On pensait que Final Fantasy VII: Ever Crisis allait être un peu plus épargné par cette règle étant donné que le jeu a su se faire une place au sein de la communauté de fans de la licence, mais il n’en est rien.

Final Fantasy VII: Ever Crisis // Source : Square Enix

Et tant pis pour les connexions avec la trilogie

Lancé en 2023, Final Fantasy VII: Ever Crisis aura à peine le temps de souffler sa troisième bougie avant de tirer sa révérence. Le jeu free-to-play de Square Enix fermera ses serveurs le 7 octobre prochain à 8 heures du matin, et cela vaut également pour la version Steam du titre qui ne sera plus accessible. L’éditeur ne donne pas de justification concernant cet arrêt, si ce n’est qu’il a tout fait pour l’en empêcher. Dès aujourd’hui, il arrête la vente de sa monnaie in-game, même si d’autres événements arriveront en jeu d’ici la fermeture des serveurs.

Pas de version offline à l’horizon pour le moment, ce qui est tout de même fou pour un titre qui a une certaine connexion avec la trilogie Final Fantasy VII Remake. En plus de dévoiler un peu de lore inédit, le jeu mobile présentait également des personnages que l’on retrouvait dans Final Fantasy VII Rebirth. Une manière d’inciter le public du remake à aller jouer au free-to-play pour mieux comprendre certains tenants et aboutissants, chose qui ne sera plus possible dans quelques mois.

Enfin, peut-être jusqu’à ce que Square Enix repense le titre comme un jeu premium, comme il le fait actuellement avec Final Fantasy Resonance, qui réimagine Final Fantasy Brave Exvius.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Final Fantasy VII: Ever Crisis
Final Fantasy VII: Ever Crisis
pc ios android

Date de sortie : 07/09/2023

GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

En savoir plus

Sur le même thème

2B de NieR Automata s’invite dans le jeu mobile Final Fantasy VII Ever Crisis

pc ios android
2B de NieR Automata s’invite dans le jeu mobile Final Fantasy VII Ever Crisis

Le free-to-play Final Fantasy VII Ever Crisis sortira le 7 décembre sur Steam

pc ios android
Le free-to-play Final Fantasy VII Ever Crisis sortira le 7 décembre sur Steam

Final Fantasy VII Ever Crisis : le jeune Sephiroth le 29 septembre et une version PC annoncée

ios android
Final Fantasy VII Ever Crisis - Sephiroth jeune

Le jeu mobile Final Fantasy VII Ever Crisis est désormais disponible en free-to-play

ios android
Le jeu mobile Final Fantasy VII Ever Crisis est désormais disponible en free-to-play
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Juste avant la sortie de sa version 1.0, Palworld célèbre le fait que 40 millions de personnes ont joué à l’accès anticipé
pc ps5 xbox series xbox one
Juste avant la sortie de sa version 1.0, Palworld célèbre le fait que 40 millions de personnes ont joué à l’accès anticipé
Japan Expo 2026 : Programme, jeux vidéo, invités, prix… Tout savoir sur le 25ème anniversaire
Japan Expo 2026 : Programme, jeux vidéo, invités, prix… Tout savoir sur le 25ème anniversaire
Chez Xbox, les jeux multijoueurs continueront de sortir ailleurs, mais les autres pourraient être exclusifs pour pousser à l’achat de la console
Chez Xbox, les jeux multijoueurs continueront de sortir ailleurs, mais les autres pourraient être exclusifs pour pousser à l’achat de la console
Le studio id Software (DOOM) perd la moitié de ses effectifs suite aux licenciements chez Xbox
pc ps5 xbox series
Le studio id Software (DOOM) perd la moitié de ses effectifs suite aux licenciements chez Xbox
Orbitals : Le jeu coopératif à la It Takes Two aura bien droit à une VF intégrale, avec un casting de choix
switch 2
Orbitals : Le jeu coopératif à la It Takes Two aura bien droit à une VF intégrale, avec un casting de choix
PlayStation reprend la parole après un silence radio de plusieurs jours, mais pas pour parler de sa décision sur le marché physique
ps5
PlayStation reprend la parole après un silence radio de plusieurs jours, mais pas pour parler de sa décision sur le marché physique
Apex Legends x Cyberpunk 2077 : Night City s’invite dans les Terres Sauvages avec un événement ambitieux
pc switch ps4 xbox one switch 2
Apex Legends x Cyberpunk 2077 : Night City s’invite dans les Terres Sauvages avec un événement ambitieux
Captain Tsubasa 2: World Fighters : Nous avons joué à cette suite, et c’est toujours vachement bien ?
pc ps5 xbox series switch
Captain Tsubasa 2: World Fighters : Nous avons joué à cette suite, et c’est toujours vachement bien ?
IO Interactive regagne ses droits sur Project Fantasy suite à l’abandon de Xbox, mais doit fermer l’un de ses studios
IO Interactive regagne ses droits sur Project Fantasy suite à l’abandon de Xbox, mais doit fermer l’un de ses studios
Xbox Game Pass : Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, The Planet Crafter, Palworld 1.0 et d’autres arrivent sur le service
pc xbox series
Xbox Game Pass : Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, The Planet Crafter, Palworld 1.0 et d’autres arrivent sur le service
Escape the Backrooms : Le jeu lié au film d’horreur phénomène à Hollywood débarque sur Switch 2
switch 2
Escape the Backrooms : Le jeu lié au film d’horreur phénomène à Hollywood débarque sur Switch 2
Pour fêter son dixième anniversaire, Pokémon GO sera au cœur d’une émission spéciale cette semaine
ios android
Pour fêter son dixième anniversaire, Pokémon GO sera au cœur d’une émission spéciale cette semaine
Le Xbox Game Pass compterait 30 millions d’abonnés, alors que Xbox en visait plus du double pour cette année
xbox series
Le Xbox Game Pass compterait 30 millions d’abonnés, alors que Xbox en visait plus du double pour cette année
Xbox supprime 25% des effectifs d’Obsidian (Avowed, The Outer Worlds) suite à sa restructuration
pc ps5 xbox series
Xbox supprime 25% des effectifs d’Obsidian (Avowed, The Outer Worlds) suite à sa restructuration
Undead Labs : Après l’hécatombe lancée par XBOX, le studio confirme que State of Decay 3 est toujours prévu
pc ps5 xbox series
Undead Labs : Après l’hécatombe lancée par XBOX, le studio confirme que State of Decay 3 est toujours prévu
Une pétition réunit plus de 130 000 signatures pour demander à Sony de revenir sur l’arrêt des jeux sur disques chez PlayStation
ps5
Une pétition réunit plus de 130 000 signatures pour demander à Sony de revenir sur l’arrêt des jeux sur disques chez PlayStation
Compulsion Games et Double Fine réagissent à leur nouveau statut suite au ménage effectué par XBOX
pc ps5 xbox series switch 2
Compulsion Games et Double Fine réagissent à leur nouveau statut suite au ménage effectué par XBOX
ZeniMax (Bethesda) est sérieusement touché par les licenciements, mais ne va pas laisser de côté quelques licences à l’avenir
pc ps5 xbox series
ZeniMax (Bethesda) est sérieusement touché par les licenciements, mais ne va pas laisser de côté quelques licences à l’avenir
« Nous retournerons à la croissance en 2027 » : Après avoir viré des milliers de personnes, Asha Sharma déroule son plan pour l’avenir de Xbox
xbox series
« Nous retournerons à la croissance en 2027 » : Après avoir viré des milliers de personnes, Asha Sharma déroule son plan pour l’avenir de Xbox
Xbox annonce plus de 3 200 licenciements, et revend 4 de ses studios avec Compulsion Games, Double Fine, Undead Labs et Ninja Theory
xbox series
Xbox annonce plus de 3 200 licenciements, et revend 4 de ses studios avec Compulsion Games, Double Fine, Undead Labs et Ninja Theory
Nintendo va remplacer sa Switch 2 par un modèle avec une batterie remplaçable dès cet automne en Europe, et va arrêter de vendre sa première Switch
switch 2
Nintendo va remplacer sa Switch 2 par un modèle avec une batterie remplaçable dès cet automne en Europe, et va arrêter de vendre sa première Switch
Persona 4 Revival : Le studio derrière les animes Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man va s’occuper des cinématiques du jeu
pc ps5 xbox series
Persona 4 Revival : Le studio derrière les animes Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man va s’occuper des cinématiques du jeu
Final Fantasy XV bientôt sur Switch 2 ? Square Enix ne dit pas non
pc stadia ps4 xbox one
Final Fantasy XV bientôt sur Switch 2 ? Square Enix ne dit pas non
Solo Leveling: Karma se prend pour Hades et nous montre un peu plus de gameplay
pc ios android
Solo Leveling: Karma se prend pour Hades et nous montre un peu plus de gameplay