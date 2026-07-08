Chez Xbox, les jeux multijoueurs continueront de sortir ailleurs, mais les autres pourraient être exclusifs pour pousser à l’achat de la console

On appelle ça faire une PlayStation

Bloomberg revient ici sur « l’échec » du Game Pass dans le sens où il demande beaucoup d’investissements pour un nombre d’abonnés qui n’augmente plus depuis quelques années. Pendant longtemps, la stratégie de Xbox tournait autour du service, mais Asha Sharma souhaiterait davantage se concentrer sur la console en elle-même, et donc Project Helix. Et pour vendre une console, il faut plus qu’un joli abonnement.

C’est pourquoi Bloomberg indique que si les « gros jeux multijoueurs vont continuer d’être proposés sur les autres plateformes, Microsoft rendra davantage de ses titres majeurs exclusifs afin que les gamers aient une raison d’acheter la console ». On peut sous-entendre ici « les jeux tournés solo » qui seraient un argument de vente pour la console là où les jeux orientés multijoueur ont besoin de toucher le plus de monde possible pour subsister. Une stratégie qui n’est pas sans rappeler celle de PlayStation, qui compte désormais faire de même en délaissant le marché PC pour ses jeux solo.

Que cela veut-il dire pour The Elder Scrolls VI et le prochain Fallout ? Xbox a certes déjà fait un premier pas vers le retour aux exclusivités avec Gears of War: E-Day et Clockwork Revolution, mais aucun de ces deux jeux n’a la portée ni l’importance stratégique des jeux de Bethesda. L’avenir nous le dira, car d’ici là, le vent a encore le temps de tourner.