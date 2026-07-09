Granblue Fantasy Relink ressort aujourd’hui dans sa version Endless Ragnarok, qui rend l’action-RPG plus complet que jamais

Une partie solo plus robuste avec un nouveau mode

Alors qu’on le voyait initialement comme un jeu qui empruntait beaucoup aux Tales of, il s’est avéré que Granblue Fantasy Relink était bien plus porté vers le jeu en coopération. Certains diraient que le jeu lorgnait presque sur un terrain similaire à celui des Monster Hunter, ce qui peut se comprendre dans la mesure où le jeu nous demandait d’accomplir sans cesse des missions assez similaires avec de gros boss à la clé qui étaient les points forts du titre.

Un principe qui amène forcément à beaucoup de redondance sur la durée, et si le fait de pouvoir switcher entre plus d’une vingtaine de personnages permettait de renouveler un peu l’expérience, la partie endgame du jeu n’était pas forcément la plus satisfaisante, surtout sans amis avec qui jouer.

Granblue Fantasy Relink: Endless Ragnarok tente de changer un peu la donne ici en apportant de nouveaux challenges, à commencer par le mode Néant chaotique, qui va aller chercher la partie de la communauté qui préfère jouer en solo. À la limite d’un roguelite, ce mode vous demande de vous mesurer à plusieurs vagues d’ennemis tout en choisissant des bonus entre chaque arène pour vous renforcer et mieux faire face aux défis à venir. De quoi ajouter encore un peu plus de rejouabilité étant donné que chaque partie est différente, avec des tas de trésors à la clé pour augmenter définitvement les capacités de vos personnages.

Les invocations à la rescousse

Ce n’est là que l’une des nouveautés de cette extension, qui ajoute également des quêtes supplémentaires pour vous laisser combattre les Ragnarions (des monstres imposants), ainsi que le dénommé Beelzebub. Des quêtes que vous apprécierez sans doute plus en coopération, d’autant plus qu’Endless Ragnarok introduit désormais le crossplay.

L’une des principales nouveautés de cette nouvelle version reste la possibilité d’utiliser des invocations en plein combat, afin de repenser les tactiques même chez les plus chevronnés. Certaines de ces invocations sont évidemment de gros monstres qui impressionneront par leur taille, mais d’autres seront de « simples » personnages à manier en plus, comme Rolan ou Lucilius, ce qui ne les rend pas moins puissants que les autres bêbêtes, bien au contraire. Avec ces invocations, le nouveau système de Primal Burst permet d’enchaîner beaucoup d’attaques spéciales pour conclure l’enchaînement par une capacité d’invocation.

Et comme si le roster de base n’était pas assez conséquent comme cela, le casting s’agrandit également avec 6 nouveaux personnages jouables, à savoir Béatrix, Eustace, Gallanza, Maglielle, Fraux et Fediel, qui ajoutent encore un peu plus de variété. Les personnages déjà existants ne sont pas en reste puisque vous pouvez continuer à les améliorer via de nouvelles équipes ainsi que des niveaux de maîtrise qui s’adapteront un peu plus à certains types de jeu. Il fallait bien tout cela pour justifier de repasser à la caisse.

Pour rappel, si vous disposez déjà du jeu de base, vous pouvez obtenir Endless Ragnarok via une mise à niveau payante pas si donnée de 29,99 €, sur Steam et les consoles PlayStation. Granblue Fantasy Relink: Endless Ragnarok est aussi disponible sur Switch 2 dès aujourd’hui. Une démo est toujours disponible si vous souhaitez tester ces changements vous-mêmes avant de payer la mise à niveau.