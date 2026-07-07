Escape the Backrooms : Le jeu lié au film d’horreur phénomène à Hollywood débarque sur Switch 2

Une version Switch 2 qui arrive pile à temps

Pour resituer les choses, Backrooms n’est pas tant une adaptation stricto sensu d’Escape the Backrooms puisque tout cet univers se base sur une série de court-métrages réalisée par Kane Parsons, mais le jeu a tout de même aidé à populariser ce monde bien étrange. Escape the Backrooms se présente comme un jeu d’horreur coopératif dans lequel on peut explorer ces Backrooms en vue à la première personne, en tentant de se repérer dans ce labyrinthe des plus stressants.

Sorti en accès anticipé en 2022, le titre a eu droit à une version définitive en 2025 sur Steam avant des versions PS5 et Xbox Series sorties en mai dernier. Histoire de ratisser un public encore plus large, surtout après la sortie du film, Escape the Backrooms débarque maintenant sur l’eShop de la Nintendo Switch 2.

Vendue au prix de 12,99 €, cette version a aussi le bénéfice d’être cross-play, histoire de retrouver vos amis qui jouent sur d’autres plateformes et de vous faire peur sur n’importe quel écran de votre choix.