Le Souls-like Mortal Shell II sortira de sa coquille le 20 août prochain

Payer plus cher vous permettra même d’y jouer plus tôt

Et qu’il est difficile de sortir un jeu à la fin de l’année 2026. Pourtant, Mortal Shell II est prêt, et Cold Symmetry ainsi que PlayStack ont décidé de le sortir le 20 août prochain.

Une période qui ne laisse que quelques jours d’avance au jeu pour se faire un peu remarquer avant que les vannes du mois de septembre ne s’ouvrent. Ce sera peut-être suffisant, encore faut-il que cet épisode soit bon. Son studio tente en tout cas de nous donner envie avec une bande-annonce particulièrement réussie, qui donne le ton de cet univers très sombre dans lequel les exécutions très sanglantes seront votre quotidien.

Pour rappel, cette suite prendra place dans un monde ouvert bien plus vaste, avec plus de 60 donjons à la clé. Le principe reste cependant le même et vous demande de trouver des carcasses de guerriers décédés pour en prendre possession et disposer de nouveaux pouvoirs.

Mortal Shell II est attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour toute précommande de l’édition « Devout » vendue 59,99 € (soit 10 € de plus que l’édition de base), qui contient des skins pour les 8 enveloppes jouables, vous obtiendrez également 72 heures d’accès anticipé, afin de prendre un peu d’avance.