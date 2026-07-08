Japan Expo 2026 : Programme, jeux vidéo, invités, prix… Tout savoir sur le 25ème anniversaire

Quand aura lieu Japan Expo 2026 ?

Rendez-vous incontournable de la culture nippone depuis 25 ans, Japan Expo est de retour cette semaine, du jeudi 9 au dimanche 12 juillet 2026, toujours au Parc des Expositions Paris-Nord Villepinte. Comme à son habitude, la convention sera l’occasion de découvrir de nombreuses animations, événements et stands autour du Japon, avec un effort réalisé sur le jeu vidéo cette année.

Quel est le programme de Japan Expo ?

Il est vrai que pour cette année, Japan Expo veut viser grand. A défaut de se calmer sur ses tarifs toujours plus extravagants, le salon renouvelé ses différentes scènes avec plusieurs animations à retenir. Outre les traditionnelles animations de sports de combat asiatique et les nombreuses dédiasses, on peut noter quelques événements importants.

On pense à la diffusion en avant-première du prochain film Sword Art Online, mais aussi une grosse présence du studio Ankama, qui fête lui aussi un anniversaire important. Le jeu vidéo n’est pas boudé, avec plusieurs interventions importantes sur des jeux à venir, de Ace Combat 8 à Persona 4 Revival, en passant par Final Fantasy Resonance. Voici une petite sélection des rendez-vous à prendre :

La réalité est énorme – jeudi 9 juillet à 11h (Scène Yuzu) : Présentation de la BD de Brigitte Lecordier (voix iconique de Son Goku)

– jeudi 9 juillet à 11h (Scène Yuzu) : Présentation de la BD de Brigitte Lecordier (voix iconique de Son Goku) Tiny Metal – jeudi 9 juillet à 14h15 (Scène Kuri) : Projection en avant-première du pilote de l’anime Tiny Metal, adaptation du jeu vidéo éponyme

– jeudi 9 juillet à 14h15 (Scène Kuri) : Projection en avant-première du pilote de l’anime Tiny Metal, adaptation du jeu vidéo éponyme Kagurabachi – jeudi 9 juillet à 15h30 (Scène Yuzu) : Projection en avant-première de l’anime, en compagnie de Riki Azuma, producteur crossmedia du manga et Koichi Yasuda, producteur de l’anime

– jeudi 9 juillet à 15h30 (Scène Yuzu) : Projection en avant-première de l’anime, en compagnie de Riki Azuma, producteur crossmedia du manga et Koichi Yasuda, producteur de l’anime Ankama – jeudi 9 juillet à 17h (scène Take) : Conférence avec Anthony Roux avec des annonces inédites

– jeudi 9 juillet à 17h (scène Take) : Conférence avec Anthony Roux avec des annonces inédites Sword Art Online Unanswered//butterfly – jeudi 9 juillet à 18h30 (Scène Kuri) : Projection en avant-première du prochain film SAO

– jeudi 9 juillet à 18h30 (Scène Kuri) : Projection en avant-première du prochain film SAO Cowboy Bebop ciné concert – jeudi 9 juillet à 18h45 (Scène Take) : Projection du film avec un concert

– jeudi 9 juillet à 18h45 (Scène Take) : Projection du film avec un concert YOSHIKI – vendredi 10 juillet à 10h (Scène Ichigo) : Concert du leader de X Japan et The Last Rockstars

– vendredi 10 juillet à 10h (Scène Ichigo) : Concert du leader de X Japan et The Last Rockstars Persona 4 Revival – vendredi 10 juillet à 14h45 (Scène Také) : Présentation du jeu en compagnie des développeurs (notamment Shigenori Sojima et Kazuhisa Wada)

– vendredi 10 juillet à 14h45 (Scène Také) : Présentation du jeu en compagnie des développeurs (notamment Shigenori Sojima et Kazuhisa Wada) Amazing Cosplay Show – vendredi 10 juillet à 15h15 (Scène Ichigo) : Difficile de ne pas parler cosplay à Japan Expo avec un concours

– vendredi 10 juillet à 15h15 (Scène Ichigo) : Difficile de ne pas parler cosplay à Japan Expo avec un concours Aniplex Summer Festival – vendredi 10 juillet à 15h15 (scène Yuzu) : En parallèle se tiendra un panel consacré à Aniplex avec la présence de Sahori Hayami (voix de Shinobu) autour de Demon Slayer et deux autres productions du studio

– vendredi 10 juillet à 15h15 (scène Yuzu) : En parallèle se tiendra un panel consacré à Aniplex avec la présence de Sahori Hayami (voix de Shinobu) autour de Demon Slayer et deux autres productions du studio Final Fantasy Resonance – vendredi 10 juillet à 16h et samedi 11 juillet à 18h15 (scène Také) : Présentation du jeu en compagnie du producteur Keisuke Nakashima

– vendredi 10 juillet à 16h et samedi 11 juillet à 18h15 (scène Také) : Présentation du jeu en compagnie du producteur Keisuke Nakashima Daruma Awards 2026 – vendredi 10 juillet à 16h45 (Scène Kuri) : Cérémonie qui vise à récompenser les mangas et animes

– vendredi 10 juillet à 16h45 (Scène Kuri) : Cérémonie qui vise à récompenser les mangas et animes Jaadugar : une sorcière en Mongolie – vendredi 10 juillet à 18h30 (Scène Yuzu) : Projection des épisodes 1 à 4 (le 4ème sera inédit) de ce nouvel anile saisonnier

– vendredi 10 juillet à 18h30 (Scène Yuzu) : Projection des épisodes 1 à 4 (le 4ème sera inédit) de ce nouvel anile saisonnier Détective Conan – vendredi 10 juillet à 18h45 (Scène Kuri) : Projection VF de « Shinichi Kudô à l’aquarium » et « Le grand Détective rajeuni »

vendredi 10 juillet à 18h45 (Scène Kuri) : Projection VF de « Shinichi Kudô à l’aquarium » et « Le grand Détective rajeuni » Arc System Works showcase – samedi 11 juillet à 10h (scène Také) : l’éditeur montrera son line-up (sans doute en rapport avec sa récente conférence)

– samedi 11 juillet à 10h (scène Také) : l’éditeur montrera son line-up (sans doute en rapport avec sa récente conférence) Orbitals – samedi 11 juillet à 13h15 : Présentation du jeu en compagnie des voix françaises

– samedi 11 juillet à 13h15 : Présentation du jeu en compagnie des voix françaises Ace Combat 8 – samedi 11 juillet à 16h (Scène Také) – Présentation officielle du jeu

– samedi 11 juillet à 16h (Scène Také) – Présentation officielle du jeu Concert Ankama ( payant ) – samedi 11 juillet à 19h30 (Scène Yuzu) : Concert pour fêter les 25 ans de l’éditeur

( ) – samedi 11 juillet à 19h30 (Scène Yuzu) : Concert pour fêter les 25 ans de l’éditeur Concert symphonique – samedi 11 juillet à 19h30 (Scène Yuzu)

Evidemment, le programme ne s’arrête pas là, avec d’autres rendez-vous, comme le fan meeting de Hatsune Miku: Colorful Stage, des événements autour de la récente diffusion d’Akane-Banashi et bien d’autres choses à retrouver sur le programme officiel.

Les invités à retenir

Parmi les invités d’honneur, Keisuka Itagaki fera une apparition. Le mangaka de Baki sera à la fois sur scène et pour des décidasses. Yoshiki, comme évoqué dans le programme, leader de X Japan et The Last Rockstars, tiendra un concert, et on aura l’occasion d’apercevoir à nouveau Mika Kobayashi, compositrice et interprète que vous avez sans doute connu dans Attack on Titan, Kill la Kill, Final Fantasy XI ou Xenoblade Chronicles X.

Sur la scène jeu vidéo, Shigenori Soejima est évidemment le premier nom du ressort, chara-designer de la série Persona, accompagné par Kazuhisa Wada et Atsushi Nomura. Grand habitué de Japan Expo, Hiroshi Matsuyama (CyberConnect2) sera aussi présent cette année. N’oublions pas Shoichi Kitazono et Daimon Abe (Guilty Gear) et Keisuke Nakashima (Final Fantasy Resonance).

Bien sûr, quelques seiyuus feront le déplacement, tels que Junya Enoki (Yuji Itadori) ou encore Saori Hayami (Shinobu). Nos voix françaises seront aussi là, avec Brigitte Lecordier (Son Goku), Arnaud Laurent (Natsu) ou encore Benjamin Bollen (Adrien dans Miraculous). Et pour finir, côté animation, on peut noter la présence de Hiroshi Shimizu, grand animateur ayant travaillé au studio Ghibli, notamment sur Akira, Princesse Mononoké et Porco Rosso.

Quels jeux seront jouables ?

Voici une liste non exhaustive des jeux vidéo jouables ou présents sur un stand à Japan Expo :

Orbitals

Granblue Fantasy Relink Ragnarok

Yoshi and the Mysterious Book

Tomodachi Life : Une Vie de rêve

Arknights Endfield

Pokémon Pokopia

Star Fox

Mario Kart World

Mario Tennis Fever

Animal Crossing New Horizons

Rhythm Paradise Groove

Super Mario Bros Wonder

Village in the Shade

Disgaea Mayhem

Tiny Metal 2

Honkai Star Rail

HATSUNE MIKU Colorful Stage! (événement spécial)

Ankama

PUBG Mobile x Naruto

Persona 4 Revival (présentation sur scène)

Ace Combat 8 (présentation du scène)

Final Fantasy Resonance (présentation sur scène)

Association MO5

Comment accéder à Japan Expo ?

Rendez-vous au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte :

Bus : Lignes 350, 349, 607, 619, 641 et 642

: Lignes 350, 349, 607, 619, 641 et 642 RER B : direction Aéroport Charles de Gaulle 2 (depuis Paris) : Arrêt Parc des Expositions

Si vous comptez venir en voiture, pensez bien à prévoir un budget pour le parking du Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. Il faut compter une vingtaine d’euros de parking pour toute la journée entre 7h du matin et minuit dans les différents parkings du Parc.

Quels sont les horaires Japan Expo 2026 ?

Voici les différents horaires en fonction de votre ticket.

Tarifs Japan Expo 2026

Voici les différents tarifs :

Tarif Normal

Jeudi : 32€

: 32€ Vendredi : 30€

: 30€ Samedi : 41€

: 41€ Dimanche : 34€

: 34€ Pass 4 jours : 107€

Tarif Spécial

Ticket Fastpass : +5€ au tarif de base plus haut

Accès au concert Ankama : 25€

Notez qu’il est nécessaire de payer un supplément pour certaines activités, comme les tournois Riftbound et Naruto Mythos TCG, ou pour accéder aux ECG. Rappelons que les enfants de moins de 8 ans peuvent entrer gratuitement, tandis qu’un accompagnateur par personne en situation de handicap pour également rentrer. N’oubliez surtout pas que toute sortie est définitive : même en ayant un Pass, si vous sortez dans la journée, vous ne pourrez que rentrer le lendemain.