Minecraft : Il aura fallu attendre 17 ans pour obtenir une fonctionnalité des plus basiques en jeu

Un petit oreiller qui change tout pour vos mollets

Avec son patch 26.40.30, Minecraft veut bouleverser pas mal de choses, avec des zones boisées dans lesquelles vous trouverez des camps abandonnés, avec parfois des lits de fortune sur lesquels vous reposer. En prenant une petite pause, vous pourrez dormir sans faire de cet endroit un point de réapparition. Le tout est détaillé dans une nouvelle vidéo qui fait le tour des nouveautés de ce patch.

Mais ce n’est pas tout. La mise à jour va également introduire… un oreiller. Un objet tout bête qui va en réalité permettre d’introduire une fonctionnalité réclamée depuis des années dans le jeu : le fait de pouvoir s’asseoir. En 2026, vous pourrez donc enfin permettre à Steve de reposer ses mollets, qui doivent être sévèrement musclés tant il n’a pas pu s’asseoir pendant 17 ans. On vous a prévenu, de loin, cette fonctionnalité peut sembler absurde, mais le public en est visiblement très content.

Vous pourrez obtenir des oreillers de différentes couleurs pour personnaliser un peu plus votre intérieur, et le rendre un peu plus accueillant. Nul doute que l’imagination débordante de la communauté lui trouvera bien d’autres utilités encore plus ingénuieuses que cela au fil du temps.