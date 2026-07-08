Plusieurs jeux Game Boy arrivent sur le Nintendo Switch Online, dont Wario Land

Wario est la star du mois

Une fois n’est pas coutume, plusieurs jeux sont proposés d’un seul coup sur l’abonnement Nintendo Switch Online, à commencer par trois classiques de la Game Boy. On retrouve pour commencer The Sword of Hope, jeu dans lequel un prince s’en va terrasser un dragon maléfique, puis Fortified Zone, un jeu au contexte plus actuel dans lequel vous traversez des camps militaires bien gardés.

Mais la star de la sélection sera bien entendu Wario Land: Super Mario Land 3, techniquement Wario Land 1, jeu dans lequel Wario vole la vedette à Mario. Un titre qui devrait faire remonter pas mal de souvenirs d’enfance tant il s’est imposé comme un petit classique de la console au fil du temps.

En plus de cela, les abonnés au Pack additionnel du Nintendo Switch Online pourront également mettre la main sur un jeu Game Boy Advance, qui n’est autre que Dr. Mario & Puzzle League. Donc presque deux jeux finalement, puisque l’on retrouve ici une refonte du premier Dr. Mario ainsi que Puzzle League, qui demande d’aligner et de switcher des cubes de la bonne couleur et avec les bons signes pour les faire disparaitre. Tous ces jeux sont maintenant disponibles dans l’abonnement de Nintendo.