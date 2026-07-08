Juste avant la sortie de sa version 1.0, Palworld célèbre le fait que 40 millions de personnes ont joué à l’accès anticipé

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Avant sa sortie, personne ne misait beaucoup d’argent sur le succès qu’allait être Palworld. D’abord vu comme une copie honteuse (mais un peu marrante) de Pokémon, le jeu a su trouver sa propre identité et une communauté qui lui est restée fidèle, malgré la colère de Nintendo à son encontre. Ce beau parcours est aujourd’hui récompensé puisque juste avant d’entrer dans sa version 1.0, le titre peut déjà se féliciter d’avoir réuni des dizaines de millions de personnes.

Palworld // Source : Pocketpair

Un bel exploit rien qu’avec l’accès anticipé

Le succès de Palworld a été immédiat et sa disponibilité dans le Game Pass n’a pas empêché le jeu de se vendre par millions dès son lancement, aidé par une curiosité qui n’a cessé de grandir dans les premières semaines. Deux ans et demi après ce lancement réussi, Pocketpair veut faire le point sur les chiffres avant la sortie de la version 1.0. Ce sont donc au moins 40 millions de personnes qui ont joué à Palworld depuis ses débuts.

Si l’on ne parle pas de vente, c’est bien entendu à cause de sa disponibilité dans l’abonnement de Microsoft, mais l’exploit est tout de même là. Et puis, il suffit de se rappeler des chiffres réalisés par le jeu au lancement sur Steam pour savoir qu’il s’est bien vendu malgré sa présence dans le Game Pass (après tout, l’abonnement compte même moins d’abonnés que cela). Une vidéo hommage a été publiée pour célébrer cet exploit, en retraçant l’épopée Palworld avec ses différentes mises à jour.

Techniquement, cette aventure ne fait que commencer puisque Palworld sortira de son accès anticipé dès le 10 juillet sur PC, les consoles Xbox et PS5.

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Jaquette de Palworld
Palworld
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Date de sortie : 10/07/2026

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