Xbox supprime 25% des effectifs d’Obsidian (Avowed, The Outer Worlds) suite à sa restructuration

L’un des studios les plus impactés chez Xbox

Même s’il a été le Xbox Game Studio le plus prolifique pour le Xbox Game Pass ces dernières années, Obsidian n’aura pas de cadeau ici. Kotaku rapporte que la vague de licenciements annoncée chez Xbox a particulièrement touché ce studio, qui a perdu entre 60 et 70 personnes suite à cette annonce, ce qui représenterait environ un quart de son effectif. Le site précise que tous les secteurs du studio ont été touchés, que ce soit des scénaristes, des testeurs, des designers, et même des artistes avec beaucoup de bouteille, comme le directeur artistique de The Outer Worlds.

Kotaku précise que la direction du studio n’a pas encore précisé en quoi cela affecterait les projets en cours. Obsidian travaille toujours sur l’accès anticipé de Grounded 2, ainsi que sur un DLC pour The Outer Worlds 2, mais au-delà de cela, les plans sont flous. Une suite d’Avowed avait été évoquée à demi-mot, mais on ne s’étonnerait pas de voir ce projet faire partie des sacrifiés.

Attendez-vous à voir un peu moins souvent le nom d’Obsidian dans les prochains mois, et on peut parier avec assurance que le studio planchera moins sur des projets comme Pentiment dans les années à venir.