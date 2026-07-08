Warhammer 40,000: Rogue Trader est arrivé dans un si mauvais état sur Switch 2 que ses DLC sont maintenant offerts
Warhammer 40,000: Rogue Trader est un excellent jeu, mais ça, le public sur Switch 2 peine à le concevoir. Non pas par manque de jugement critique, mais à cause d’un portage très décrié qui souffre de nombreux problèmes techniques depuis son lancement en décembre dernier, au point de recueillir des notes et des avis bien éloignés de ceux du jeu de base sur les autres plateformes. Owlcat Games a enfin décidé de prendre les choses en main et d’offrir un geste commercial.
Une compensation accompagnée par des patchs
La version Switch 2 de Warhammer 40,000: Rogue Trader ne s’est pas montrée à la hauteur des attentes, et maintenant, Owlcat Games s’en mord les doigts. Le studio décide tout de même de réagir avec une mise à jour qui devrait éliminer pas mal de soucis techniques, tout en améliorant l’optimisation globale du jeu sur la console de Nintendo. Pas question de s’arrêter là pour autant, car Owlcat Games sait qu’il a encore beaucoup de chemin à parcourir pour satisfaire tout le monde et une autre mise à jour est en cours de certification pour une sortie très prochaine.
Néanmoins, pour se faire pardonner comme il le peut, il a décidé de rendre tous les DLC du jeu complètement gratuits sur Switch 2 (sauf dans certaines régions comme le Japon ou la Thaïlande, où une somme symbolique est demandée en raison des lois locales). On parle des DLC déjà sortis sur l’eShop, Void Shadows et Lex Imperialis, mais il en sera de même pour ceux à venir. Un beau geste qui calmera peut-être une partie de la grogne de la communauté, si tant est que les patchs améliorent vraiment l’expérience.
Le studio nous rappelle aussi qu’une version physique du jeu verra le jour sur Switch 2 et PS5 en octobre, date à laquelle on imagine que Warhammer 40,000: Rogue Trader sera plus stable sur la machine de Nintendo.