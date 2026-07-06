Xbox annonce plus de 3 200 licenciements, et revend 4 de ses studios avec Compulsion Games, Double Fine, Undead Labs et Ninja Theory

L’hécatombe ne fait que commencer

Asha Sharma ne perd pas de temps pour annoncer les contours de la restructuration de Xbox, qui est la plus violente jamais enregistrée au sein du groupe. On s’attendait à un « bain de sang » comme le journaliste Jason Schreier l’avait annoncé, mais peut-être pas à une si grande échelle. Tandis que Microsoft – entreprise qui réalise des trillions de dollars – met à la porte 4 800 personnes, on en compte 3 200 rien que chez Xbox. Pour remettre les choses en perspective, il s’agit là d’environ 20 % de l’effectif global de Xbox.

Il s’agit là de licenciements qui vont s’effectuer tout au long des prochains mois, avec tout d’abord 1 600 personnes mises à la porte dès aujourd’hui. Une vraie hécatombe qui touche tout le monde, même si le détail n’est pas encore connu pour le moment. On parle tout de même de tous les secteurs, c’est-à-dire Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang, et le reste des Xbox Game Studios. Néanmoins, l’avenir de certains studios est scellé.

On parle ici de 5 équipes dont on a entendu parler ces derniers jours. Aucun de ces studios ne va fermer, puisqu’ils sont finalement revendus ou deviennent indépendants. Le moins pire des scénarios, se dira-t-on pour se rassurer, avant de se rappeler que ce genre de transactions ne se termine pas toujours bien, et que des licenciements sont systématiquement à la clé. Simplement, ce ne sera pas Xbox qui les déclenchera.

Compulsion Games et Double Fine rachètent leur liberté

On commence avec Compulsion Games et Double Fine Productions, qui ont été rachetés par… eux-mêmes. Ces deux studios redeviennent ainsi indépendants, et, bonne nouvelle si tant est qu’on puisse la nommer comme cela, ils conservent également leurs licences. Ce qui est un petit miracle, surtout pour Double Fine qui conserve donc Psychonauts.

Voir Double Fine retourner dans le milieu indépendant sonne comme une évidence, mais ils perdent également le filet de sécurité de Microsoft et devront se montrer plus prudents à l’avenir, ce qui ne rassure pas beaucoup étant donné la crise que traverse l’industrie. Même chose pour Compulsion Games, qui ne pourra plus se permettre un projet à la South of Midnight.

Ninja Theory et Undead Labs devraient terminer chez de nouveaux propriétaires

Viennent ensuite Ninja Theory et Undead Labs. Deux studios dans une situation particulière, étant donné que les deux ont présenté un jeu lors du dernier Xbox Game Showcase : Senua et State of Decay 3. Il faut croire que cela a bel et bien servi d’appel d’offres, puisque Xbox souhaite revendre ces deux studios à des entités dont le nom n’a pas encore été précisé pour le moment.

Ces deux projets sont a priori sains et saufs, mais leur destin sera sans doute lié à la bonne volonté des nouveaux propriétaires. N’allez pas croire non plus qu’une telle transaction se fera sans heurt pour ces studios, avec des développements qui risquent d’être fortement perturbés (et State of Decay 3 n’avait vraiment pas besoin de cela)).

On notera qu’il n’est pas précisé que les deux studios ont été revendus avec leurs catalogues, en dehors des deux jeux cités.

Le destin d’Arkane Lyon n’est pas encore décidé

Et puis vient le cas d’Arkane Lyon. Puisque Asha Sharma promet qu’aucun projet n’est annulé pour le moment, Marvel’s Blade est toujours en vie… mais ce n’est peut-être qu’un bref sursis. Xbox cherche aussi à se débarrasser du studio français, mais n’a pas encore trouvé comment.

Sharma indique que la direction d’Arkane va devoir entrer dans une phase de consultation obligatoire pour explorer diverses options. Autrement dit, on semble lire entre les lignes qu’Arkane Lyon n’a pas directement été jeté à la poubelle en raison des lois françaises sur le travail qui protègent un peu plus que dans d’autres pays, mais le studio est tout sauf sain et sauf.

Le plus grand aveu d’échec de Xbox

Dans tout cela, on ignore quelles seront les équipes à être sacrifiées dans cette vague de 1 600 licenciements, ou dans les 1 600 à venir dans l’année. Comme un moyen de faire peser tout un poids au-dessus de chaque équipe et de chaque employé durant ces prochains mois, avec un couperet qui peut tomber à tout moment. On s’imagine même qu’avec toutes les rumeurs de ces derniers jours, certains d’entre vous penseront de manière innocente que l’on « s’attendait à pire ». C’est dire l’état de l’industrie. Personne ne devrait ici pousser un soupir de soulagement dans une telle situation.

Mais pas de panique, Xbox est devenu XBOX, le Game Pass est un peu moins cher (pas les consoles), les exclus redeviennent exclusifs… et on n’arrive même plus à être ironique sur cette situation désastreuse tant les limites sont sans cesse repoussées par des cadres qui enchaînent les pires décisions possibles. Quand est-ce que ça s’arrête ?