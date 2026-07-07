Orbitals : Le jeu coopératif à la It Takes Two aura bien droit à une VF intégrale, avec un casting de choix

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Il passera forcément un peu inaperçu à la rentrée en raison d’une période bien trop chargée et d’une exclusivité Switch 2 qui ne va pas aider, mais on garde tout de même un œil sur Orbitals, qui s’inspire largement des jeux de Hazelight Studio en y ajoutant une touche d’anime retro. Et pour bien aller parler aux personnes qui avaient l’habitude de regarder des animes du genre à la télévision dans les années 90, le jeu de Shapefarm et de Kepler Interactive se dégote une VF.

Orbitals // Source : ActuGaming

Xbox, c’est comme ça qu’on fait

Orbitals sera non seulement traduit en français, mais il disposera également d’un doublage intégral qui fait plaisir à entendre. D’une part parce que c’est un jeu qui s’apprécie à deux ou en famille, ce qui le rendra plus accessible aux plus jeunes, et d’autre part parce qu’il a droit à de sacrés talents français.

Le plus gros nom de ce casting n’est autre que celui de Brigitte Lecordier, voix iconique du patrimoine français avec laquelle beaucoup de monde a grandi en regardant Dragon Ball. Elle doublera ici le personnage de Kinako, tandis que les rôles principaux de Maki et Omura ont respectivement été attribués à Amandine Barbier et Victor Niverd. On retrouve également Pascal Gimenez dans le rôle de Togen, ainsi que Jean-Christophe Acquaviva dans la peau de Jaga. Vous pouvez avoir un aperçu de cette VF dans la cinématique d’introduction, qui vient d’être partagée.

Orbitals sera disponible en exclusivité sur Nintendo Switch 2 dès le 3 septembre prochain. Le jeu sortira aussi dans une édition physique qui ne sera pas une game-key card, ce qui est un autre argument en sa faveur.

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Orbitals
switch 2

Date de sortie : 03/09/2026

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