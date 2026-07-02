Obsidian (Avowed, The Outer Worlds) serait également an danger de fermeture chez Xbox

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À ce stade, il serait effectivement plus aisé de lister les studios qui sont hors de danger chez Xbox, tant ils doivent se compter sur une seule main. Une grande hécatombe se prépare au sein des équipes de la division gaming de Microsoft, qui veut pousser le bouton « reset », soit une jolie métaphore pour dire qu’il va mettre à la porte des centaines de personnes tout en fermant des studios. Après Ninja Theory, Compulsion Games, Double Fine et plus récemment Undead Labs, c’est maintenant le nom d’Obsidian qui ressort dans la liste des équipes en danger.

The Outer Worlds 2 // Source : Xbox

L’un des studios les plus prolifiques pour le Game Pass

L’information concernant l’avenir potentiel d’Obsidian nous vient de The Game Business, qui a fait le point sur le tournant qu’est en train d’opérer Xbox. Le journaliste Christopher Dring mentionne Obsidian parmi les autres studios déjà cités auparavant, qui serait donc susceptible d’être fermé à moins d’être revendu ou d’acheter son indépendance.

Si le studio a connu quelques échecs commerciaux ces dernières années, il est également l’un des plus prolifiques des Xbox Game Studios, mais aussi l’un des studios offrant le plus de variété. Pour un Avowed et un The Outer Worlds 2, vous avez aussi droit à un Grounded 2. Trois jeux différents qui ont été beaucoup mis en avant l’année dernière sur le Xbox Game Pass. Un peu à la manière d’un Double Fine, Obsidian est en quelque sorte un studio idéal pour alimenter l’abonnement.

Mais puisque tout change, ce studio serait également en danger. Dring souligne que le fait d’avoir des mastodontes tels que Call of Duty dans son catalogue pousse Xbox à moins faire attention aux plus petites productions comme celles d’Obsidian (qui ne sont pourtant pas mineures). Ce qui est assez fou, c’est aussi de savoir que Xbox souhaite revaloriser ses plus grandes licences comme The Elder Scrolls et Fallout, tout en cherchant à se débarrasser du studio derrière Fallout New Vegas. Allez comprendre.

La méthode Sharma remise en cause

Asha sharma 1

Asha Sharma, nouvelle PDG de Xbox depuis 2026 // Source : Xbox

Le journaliste apporte aussi un éclairage sur la façon d’opérer d’Asha Sharma, qui est aujourd’hui sous le feu des critiques. Dring mentionne des « divisions » au sein du groupe, car Sharma, malgré ce qu’elle peut en dire, privilégierait la vitesse de réaction. Chose assez incompatible avec le milieu du développement de jeu, qui demande du temps :

« Sharma a insufflé une mentalité de start-up à la division Xbox, où la rapidité est devenue la priorité. On demande désormais à des équipes habituées à des semaines de planification minutieuse (et à de longues réunions) de boucler des dossiers en quelques jours, voire quelques heures (l’annonce de la hausse des prix la semaine dernière a été improvisée à la hâte après qu’Apple a dévoilé ses propres augmentations plus tôt dans la journée). C’est réactif et cela booste l’activité. Mais c’est aussi désordonné et chaotique. D’autant plus que la direction n’est pas toujours informée de tout. C’est particulièrement vrai côté développement, où certains responsables de studios estiment que Sharma accorde trop d’importance aux consultants et pas assez aux personnes qui conçoivent réellement les jeux. »

On avait déjà pu remarquer que l’attention de la nouvelle PDG était plutôt portée vers les réseaux sociaux et une partie de la fanbase Xbox plutôt vocale, qui criait par exemple au retour des exclusivités. Une stratégie très parasociale visiblement sans tri, et sans consultation des personnes qui développent les jeux. Des propos peu rassurants sur l’avenir du groupe, avec une Asha Sharma qui fait moins l’unanimité que ce que l’on voudrait nous faire croire. Le moral semble en tout cas être au ras du sol, et il devrait plonger encore un peu plus lorsque les renvois seront officialisés.

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