Wo Long: Fallen Dynasty : Le Nioh-like sortira le 3 mars 2023 sur PC, consoles et le Xbox Game Pass

Plus d’un mois après avoir fait sensation lors du Tokyo Game Show avec une présentation de son gameplay, l’annonce d’une démo temporaire ainsi que le partage de quelques informations sur sa conception, on ne s’attendait pas à ce que Wo Long: Fallen Dynasty refasse parler de lui avant la prochaine cérémonie des Game Awards au plus tôt.

Mais, surprise, le Nioh-like de la Team Ninja et de Koei Tecmo a officialisé sur Twitter sa date de sortie. Rendez-vous le 3 mars 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et le Xbox Games Pass (PC et Console).

#WoLongFallenDynasty will be available March 3rd, 2023, worldwide on Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, on PC via Windows and Steam®, and will be available day one with Xbox Game Pass on console & PC!

