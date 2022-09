Wo Long: Fallen Dynasty : Une démo est disponible dès maintenant sur PS5 et Xbox Series

Avec le journal de développeurs qui a été publié hier, on pensait que seules les personnes présentent au Tokyo Game Show auraient la chance de pouvoir tester une démo de Wo Long: Fallen Dynasty. Mais Koei Tecmo a décidé de se montrer généreux. Lors d’un stream dédié au jeu qui vient d’avoir lieu, on a appris qu’une démo publique était en chemin, et cette dernière est même disponible dès maintenant sur consoles, mais seulement pendant quelques jours.

Une démo qui va disparaitre prochainement

Wo Long: Fallen Dynasty Demo releases today! Demo is available on PlayStation 5 & Xbox Series S|X. Those who complete the demo will receive the special item "Crouching Dragon Helmet" that can be equipped in the final game!

This demo will end on Sept. 25th! #WoLongFallenDynasty pic.twitter.com/8SQ4XWoePE — Wo Long: Fallen Dynasty (@WoLongOfficial) September 16, 2022

Si vous souhaitez voir à quoi ressemble cet action-RPG de plus près, vous pouvez dès à présent télécharger la démo de Wo Long: Fallen Dynasty sur PlayStation 5 et Xbox Series. En terminant cette démo, vous recevrez l’objet « Casque du Dragon incliné » si vous achetez le jeu plus tard, une fois qu’il sera disponible.

Attention toutefois, cette démo est limitée dans le temps, puisqu’elle disparaitra des stores le 25 septembre prochain. Il faudra donc faire vite pour voir si ce Sekiro-like vous convient ou non. Notez aussi que vous avez besoin d’une connexion internet pour jouer à cette démo, mais pas d’un abonnement au PS Plus ou au Xbox Live Gold (vous pouvez jouer jusqu’à 3 personnes).

Wo Long: Fallen Dynasty est attendu pour le début de l’année 2023 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC via Steam. Il sera également disponible sur le Game Pass dès sa sortie.