Wo Long: Fallen Dynasty : Le producteur Masaaki Yamagiwa justifie à nouveau le choix de proposer un mode de difficulté unique dans le jeu

En plus d’avoir montré du gameplay lors du Tokyo Game Show 2022, Wo Long: Fallen Dynasty a déployé en marge de l’événement une démo temporaire qui n’est normalement plus accessible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Un bon moyen pour la Team Ninja de recueillir les premiers retours des joueurs et des joueuses sur son titre en cours de développement mais aussi, bien que ce ne soit pas forcément voulu, de relancer auprès d’une partie du public l’éternel débat sur le niveau d’exigence propre aux Souls-like, ou Nioh-like dans le cas présent.

A nouveau interrogé sur le sujet par le site MP1st, le producteur Masaaki Yamagiwa a donc dû justifier encore une fois la décision du studio asiatique de proposer un seul et unique mode de difficulté dans son jeu comme il l’avait déjà fait dans nos colonnes à l’occasion d’une interview effectuée pendant la Gamescom 2022.

Un équilibre à trouver dans le défi par la liberté d’approche

Selon Masaaki Yamagiwa, avoir un challenge « bien défini » est une bonne chose afin que « tout le monde ait droit à la même expérience » et puisse éprouver ce « sentiment d’accomplissement » propre au genre lorsqu’on réussit à surmonter un obstacle. Mais il est également d’accord sur le fait qu’il faut tout de même « donner aux joueurs et aux joueuses toutes les manières différentes d’y parvenir. »

Toujours d’après lui, « Wo Long n’est en aucun cas un jeu facile mais nous nous efforçons de donner aux joueurs autant de liberté qu’ils le souhaitent pour qu’ils surmontent les obstacles à leur manière. Un élément qui me vient à l’esprit est le système de moral. Vous avez un rang de moral et, au fur et à mesure que vous l’augmentez, vous devenez plus fort. Vous pouvez l’utiliser pour choisir quelles ennemis combattre ou l’augmenter pour pouvoir affronter un ennemi plus difficile et peut-être qu’ils seront alors un peu plus faciles à affronter maintenant que vous êtes plus fort. »

Il ajoute ceci : « Vous pouvez également améliorer votre personnage comme dans un action-RPG traditionnel et devenir plus fort de cette façon. Il y a aussi le multijoueur. Vous pouvez vous connecter avec vos amis, deux autres personnes, donc un total de trois en ligne, puis affronter des boss ensemble. Nous donnons vraiment aux joueurs tous les moyens de s’attaquer à ces défis. C’est un point vraiment important dans la conception de Wo Long. »

En attendant de savoir si cette prise de parole satisfera ceux et celles qui se sentent trop mis(es) à l’écart dans ce genre d’expérience, rappelons que Wo Long: Fallen Dynasty sortira en 2023 sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et qu’il sera disponible day one dans le Xbox Game Pass.