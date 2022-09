Wo Long: Fallen Dynasty : Moteur maison, durée de vie, difficulté… notre interview avec Masaaki Yamagiwa

Masaaki Yamagiwa est surtout connu pour être le producteur de Bloodborne, mais il a également participé à la conception du tout premier Nioh lorsqu’il était encore une exclusivité PlayStation. Il a rejoint les rangs de la Team Ninja à mi-chemin du développement pour Wo Long: Fallen Dynasty qui a diffusé un impressionnant trailer de gameplay durant la Gamescom 2022.

Nous étions sur place et nous avons pu poser quelques questions à monsieur Yamagiwa à propos de ce prochain Souls-like prenant place dans la période des Trois Royaumes.

La Chine : un vivier d’inspirations

Wo Long: Fallen Dynasty est une nouvelle adaptation du roman des Trois Royaumes avec un style dark fantasy. A quoi peut-on s’attendre comparé à un Dynasty Warriors ou d’autres jeux utilisant cette période ?

Masaaki Yamagiwa : La grande chose à savoir sur ce titre en particulier comparé aux autres jeux reprenant l’histoire des Trois Royaumes, c’est que l’on se concentre avant tout sur de l’action inspirée des arts-martiaux chinois. C’est une grosse partie des combats que vous allez voir dans Wo Long Fallen Dynasty, l’important est donc de rester fidèle à cette nature chinoise et à ces arts-martiaux en général.

Cela passe par des manœuvres aériennes, on pourra par exemple passer entre des manouvres offensives et défensives à la volée en laissant aux joueurs la possibilité de choisir ce qu’ils veulent utiliser. Le ressenti général sera similaire aux autres jeux de la Team Ninja, donc il sera à part comparé aux autres jeux se déroulant durant les Trois Royaumes.

La Chine couvre un large territoire comparé au Japon de Nioh 2. A quoi peut-on donc s’attendre en matière d’environnements et d’exploration ?

Masaaki Yamagiwa : Avec le modèle de la Chine pour façonner les différents niveaux et environnements du jeu, il y a vraiment beaucoup de choix possibles, c’est un très grand pays. Nous voulions que chacun d’eux ait une atmosphère propre au pays que ce soit dans les ambiances et dans l’aspect visuel, cela passe par exemple par les bâtiments ou encore les châteaux. Comme pour Nioh avec le Japon, le jeu utilisera de véritables éléments historiques bien que ce soit un jeu porté sur le fantastique. La Team Ninja a fait de nombreuses recherches et a consulté également les membres chinois du staff. Nous aurons également des endroits inspirés de lieux bien réels dans certains cas. C’est un jeu dark fantasy avant tout, donc tous les environnements auront une teinte sombre.

Pour l’exploration, vous aurez un saut dans Wo Long: Fallen Dynasty et ce saut vous permettra de traverser différentes zones comme les bâtiments ou châteaux dans de grands terrains ouverts avec des collines, des falaises et toutes sortes de choses que vous pourrez escalader ou encore franchir. Cela nous permet d’avoir beaucoup plus de verticalité par rapport à nos anciens titres, il y aura de nombreuses zones à explorer de manière dynamique dans ce cadre chinois.

Est-ce que Wo Long: Fallen Dynasty utilise le même moteur graphique que Nioh 2 avec des améliorations ?

Masaaki Yamagiwa : Nous n’utilisons pas le même que Nioh 2, nous avons développé un tout nouveau moteur au sein de Koei Tecmo.

La Team Ninja boostera votre moral

Il y a quelques mois, vous avez parlé du système de moral pour Wo Long: Fallen Dynasty. Avez-vous un exemple concret à nous partager pour avoir une meilleure idée de cette mécanique ?

Masaaki Yamagiwa : Nous nous sommes d’abord inspirés du moral des troupes et des soldats comme dans une vraie bataille où elle peut augmenter ou baisser. Vous aurez ce système de moral avec différents rangs dans Wo Long: Fallen Dynsaty. Par exemple, vous trouverez des ennemis avec un rang de moral spécifique, ceux ayant un rang plus élevé que le vôtre seront plus puissants. Vaincre des boss puissants augmente votre propre rang, ce qui vous rend plus fort également. Lorsque vous sécurisez certaines parties du champ de bataille, cela peut aussi augmenter votre moral. Grâce à ça, vous aurez ainsi accès à différents types de magies.

Cela change également votre manière de progresser dans les missions, il y a différents chemins que vous pourrez prendre afin de viser un sort en particulier et augmenter votre rang pour en faire usage. Cela va changer les passages que vous pouvez prendre, les ennemis que vous voulez affronter ou non. J’ajoute également qu’il y aura un système de « level up » traditionnel comme dans la série des Nioh. Vous pourrez toujours utiliser ce que vous avez récolté sur les monstres pour prendre des niveaux et améliorer vos statistiques. La morale s’ajoute à cette formule déjà bien connue.

Pouvez-vous nous donner quelques informations sur les différents boss du jeu ?

Masaaki Yamagiwa : Puisque nous utilisons la Chine, il a une belle opportunité de prendre des inspirations du folklore, des mythes et des légendes du pays. Les boss auront donc des modèles de ce genre, mais pour bon nombre d’ennemis et quelques boss, nous nous sommes beaucoup inspirés des démons chinois.

Comme est l’approche de Wo Long: Fallen Dynasty concernant la difficulté ? Est-ce que l’on aura différentes options pour la modifier ?

Masaaki Yamagiwa : Il n’y aura pas de mode de difficulté dans Wo Long: Fallen Dynasty, nous avons une difficulté unique comme pour la série des Nioh. Nous avons mis ça en place pour que les joueurs aient cette satisfaction de franchir des obstacles et défis ardus, mais sans rendre le jeu trop difficile au point d’être frustrant. Ils peuvent choisir parmi plusieurs voies pour obtenir différentes opportunités afin de franchir ces obstacles. Vous pouvez augmenter le niveau de votre personnage sans oublier d’autres éléments de RPG, mais vous pouvez aussi rejoindre des amis en ligne afin de vaincre des boss très difficiles. Bien sûr, le joueur peut choisir d’utiliser le mode en ligne ou non.

Combien d’heures pour finir Wo Long: Fallen Dynasty ?

Nous aurons donc un mode en ligne similaire à Nioh 2 ?

Masaaki Yamagiwa : Vous pourrez rejoindre des amis pour accomplir des missions, vaincre des ennemis et des boss dans le jeu ou encore rejoindre d’autres joueurs.

À environ combien estimez-vous la durée de vie pour compléter Wo Long: Fallen Dynasty ?

Masaaki Yamagiwa : Pour finir une première partie, on estime à environ 40 heures pour un joueur « moyen ». Cela dépendra aussi du comportement du joueur, à savoir s’il explore tout ce que le jeu peut offrir dont le contenu « end game ».

Quel framerate et résolution visez-vous sur PS5 et Xbox Series X|S ?

Masaaki Yamagiwa : Les deux consoles auront de le support de la 4K et des 60 FPS.

Nous remercions monsieur Masaaki Yamagiwa d’avoir répondu à nos questions. Wo Long: Fallen Dynasty reprend énormément de bases de la formule Nioh et il devrait donc aisément taper dans l’œil des fans de la première heure, cependant Koei Tecmo et la Team Ninja ont le mérite de proposer une approche différente grâce à ce nouveau cadre chinois, mais aussi avec cet apport en dynamisme dans le gameplay directement inspiré des arts-martiaux du pays. Nous l’attendons avec impatience et nous devrions en voir encore un peu plus lors du prochain Tokyo Game Show.

Wo Long: Fallen Dynasty sortira début 2023 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC via Steam. Il sera également disponible sur le Game Pass day one.