Wo Long: Fallen Dynasty : Le DLC « Conqueror of Jiangdong » sortira le 27 septembre sur PC et consoles

Malheureusement pour ceux et celles qui attendent impatiemment ce contenu additionnel, les développeurs n’ont pas souhaité partager d’autres informations à son sujet pour le moment. Afin de patienter jusqu’à ce qu’ils veuillent bien reprendre la parole, nous nous contenterons donc de rappeler qu’il intègrera son lot de nouveautés en matière d’équipement, d’histoire, d’ennemis, etc. De plus, une mise à jour gratuite, incluant notamment une collaboration avec Lies of P, sera déployée en parallèle.

#WoLongFallenDynasty's 2nd DLC, "Conqueror of Jiangdong", is officially set to release on September 27th (Wed.)!

There will be tons of new content with this DLC⚔️ so stay tuned for more details.https://t.co/LX6b8ExUAo pic.twitter.com/EF7qtGNCmU

— Wo Long: Fallen Dynasty (@WoLongOfficial) August 30, 2023