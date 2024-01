Wo Long: Fallen Dynasty : Une édition complète du Souls-like sortira le 7 février sur PC et consoles

Prêt(e)s à (re)découvrir Wo Long dans moins d’un mois ?

En plus du jeu de base et de l’ensemble du contenu gratuit déployé depuis son lancement, cette édition du titre intègrera les DLC Battle of Zhongyuan, Conquerer of Jiangdong et Upheaval in Jingxiang ainsi que les packs d’armures « Qinglong Armor Set », « Zhuque Armor Set » et « Baihu Armor Set ». Celles et ceux qui la précommanderont auront également accès à un item bonus, le « Shiji », qui révèle l’emplacement des Drapeaux présents dans chaque niveau sur la mini-carte.

Rendez-vous dans un peu moins d’un mois pour (re)découvrir Wo Long: Fallen Dynasty dans sa Complete Edition sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Pour rappel, la campagne principale d’origine nous met dans la peau d’un milicien devant affronter des adversaires et boss divers et variés pendant la guerre des Trois Royaumes, en Chine. Son objectif : traquer un mystérieux ennemi vendant un étrange Elixir transformant en démon quiconque en bénéficie.