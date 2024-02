La collaboration surprenante entre Lies of P et Wo Long: Fallen Dynasty se dévoile en images

Rhabillez Pinocchio à la mode des Trois Royaumes

Quoi de mieux pour célébrer la Saint-Valentin que l’union de deux jeux ? Lies of P et Wo Long: Fallen Dynasty s’offrent un petit rendez-vous galant le 14 février avec à la clé une mise à jour gratuite qui permettra de récupérer quelques objets dans le jeu publié par Neowiz.

Wo Long: Fallen Dynasty est maintenant disponible dans son édition complète et propose de récupérer des armes à l’image de celles vues dans Lies of P, qui ne sont pas nouvelles puisqu’elles ont été proposées il y a quelques mois, mais c’est cette fois-ci au tour de ce dernier d’avoir droit à quelques bonus. Cette mise à jour donne notamment accès à l’arme « Azure Dragon Crescent Glaive » ainsi qu’aux costumes « Armor of the Honorable » et « Bandana of the Honorable ». Un crossover d’un Pinocchio gothique avec les Trois Royaumes, c’est assez inédit.