Wo Long: Fallen Dynasty montre du gameplay pour le Tokyo Game Show en compagnie des développeurs

Le Tokyo Game Show a été l’occasion pour Xbox de montrer tous ses partenaires japonais, et parmi eux, on compte Koei Tecmo qui compte faire toute la promotion de Wo Long: Fallen Dynasty chez le constructeur américain. L’éditeur japonais a donc profité de la conférence Xbox pour nous parler à nouveau de son prochain jeu d’action orienté Souls-like (ou Nioh-like si vous préférez, pour ne pas dire Sekiro-like), le tout dans un journal de développeurs.

Les développeurs nous parlent du jeu

Cette vidéo ne nous apprend rien de plus que l’on savait déjà, mais elle montre surtout quelques bouts de gameplay inédits, à commencer par le système de création de personnage, qui promet d’être assez complet.

On peut aussi y voir pas mal de combats dans différents décors et contre différentes types d’ennemis, avec des soldats classiques de l’ère des Trois Royaumes, et des créatures fantastiques qui s’inspirent de l’imaginaire chinois. Plusieurs styles de combats sont évoqués et sont jouables sur place au Tokyo Game Show pour les visiteurs qui ont la chance d’y assister.

Wo Long: Fallen Dynasty est attendu pour le début de l’année 2023 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC via Steam. Il sera également disponible sur le Game Pass dès sa sortie.