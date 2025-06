Civilization VII dévoile ses fonctionnalités sur Nintendo Switch 2 avec une expérience repensée

La gestion au bout des doigts

Malgré son interface repensée et son ergonomie bien mieux optimisée pour la manette que ses prédécesseurs, Civilization reste une licence que l’on appréciera toujours plus sur un PC, avec le fameux combo clavier/souris. Mais y jouer tranquillement dans son canapé ou son lit, allongé, la console entre les mains, a forcément ce petit quelque chose d’attrayant.

Chose que l’on pouvait déjà faire sur la version Switch première du nom, c’est vrai. Mais avec l’arrivée de la dernière née de Nintendo, 2K Games en profite pour optimiser son titre. Tout d’abord, graphiquement, avec une fidélité graphique accrue, une fluidité plus respectable et des visuels plus jolis. Cette mouture supporte aussi toutes les tailles de cartes – donc plus grandes – avec des parties multijoueurs jusqu’à huit joueurs.

Mais bien sûr, l’une des nouveautés majeures, c’est l’introduction des contrôles de type souris via les Joy-Con 2. Un bon moyen pour profiter d’une précision accrue dans la gestion des unités et des menus et se rapprocher ainsi de l’expérience PC. Notons également la prise en charge du GameChat qui vous permettra de communiquer plus facilement lors des sessions multijoueurs.

Civilization VII fait partie des titres de lancement de la console, ce 5 juin 2025. N’espérez pas de cartouche physique, 2K Games n’a pas fait cet effort et s’est contenté d’une édition « Code in a Box ». Autrement dit, un bout de papier avec le code de téléchargement inclus dans la boîte. Si par contre, vous possédez déjà le titre sur la première Switch, vous pourrez faire la mise à niveau pour une dizaine d’euros. Et pour en savoir plus sur le titre, notre test est en ligne.