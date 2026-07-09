The Crew Motorfest enclenchera la cinquième sur Switch 2 dès le mois d’octobre

Une game-key card en guise d’édition physique

Cette année, Ubisoft ne peut se reposer que sur deux remakes (Assassin’s Creed Black Flag Resynced et Rayman Legends Retold) et son catalogue d’anciens jeux. Il faut donc que l’éditeur multiplie les opportunités sans trop dépenser, et ce portage Switch 2 de The Crew Motorfest s’inscrit bien dans cette stratégie. Ubisoft annonce donc sans tambour ni trompette, ni même une vidéo de présentation du portage, que The Crew Motorfest sortira sur la console de Nintendo le 8 octobre prochain.

Il est précisé que le jeu sera évidemment disponible en dématérialisé sur l’eShop dès le jour de sa sortie, mais qu’une édition physique est également dans les tuyaux. En revanche, comme à peu près 90 % des jeux Switch 2, cette version physique ne contiendra qu’une game-key card, vous demandant un téléchargement supplémentaire.

On attend maintenant de savoir à quoi ressemble le jeu sur la console de Nintendo. Pour en savoir un peu plus sur les autres versions de The Crew Motorfest, n’hésitez pas à consulter notre test complet.