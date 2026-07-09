Avant d’être vidé de ses talents, id Software travaillait sur 3 idées de jeux, donc un Perfect Dark, un jeu à la John Wick et un autre DOOM

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Derrière le bel écran de fumée de la revente de certains studios, Xbox a opéré des coupes drastiques au sein de certains studios qui font peine à voir. L’un des plus touchés dans toute cette histoire n’est autre qu’id Software, pour une raison qui nous échappe encore tant le studio avait du succès avec la saga DOOM. Une nouvelle enquête de GamesBeat s’attarde un peu plus sur ce que le studio est en train de vivre, alors qu’il est dépouillé de tous ses talents.

DOOM: The Dark Ages // Source : id Software

Plein d’idées, mais plein de licenciements

GamesBeat soulève un point intéressant en indiquant que si id Software a été visé et était vulnérable, c’était surtout à cause d’une question de timing. Il venait de terminer son travail sur le DLC de DOOM, et se retrouvait donc entre deux gros projets. Autrement dit, il n’allait pas sortir de jeux avant un moment, et à l’heure où Xbox cherche des profits plus immédiats, il avait une cible dans le dos. Ce qui était sans doute la même chose chez Obsidian.

Pourtant, id Software avait de la suite dans les idées. Selon le site, il planchait sur quatre projets, qui n’étaient pas encore tout à fait concrets mais qui auraient pu être prometteurs. Le premier répondait au nom de code de Fury et devait être une nouvelle licence, même s’il est précisé qu’elle s’inspirait beaucoup de John Wick. Il aurait été géré par Hugo Martin, co-directeur du studio, et nous aurait plongés dans une ville de Chicago futuriste, presque cyberpunk, avec du « Gun Fu ». Un titre qui aurait pu être l’un des fers de lance de la console Project Helix.

On aurait donc pu voir le studio travailler sur autre chose que DOOM, même si la saga restait dans les tuyaux avec un spin-off qui aurait été plus orienté multijoueur ou coopératif. Le troisième projet était un jeu Perfect Dark. Après l’annulation du jeu de The Initiative, id Software avait donc envie de tenter sa chance dans cet univers. Un autre jeu « western » avec des robots, façon Westworld, était également à l’étude.

Mais avec plus de la moitié de ses employés mis à la porte, ces plans sont mis à mal. Pire, selon Chris Kerr qui a pu mettre la main sur un document officiel, 136 personnes auraient été renvoyées. Et selon GamesBeat, 70% de ces personnes seraient syndiquées.

Un moteur remis en question ?

Doom the dark ages test 4 1

DOOM: The Dark Ages // Source : id Software

On ignore donc si l’un de ces projets est encore prévu, ou si id Software ne deviendra qu’un studio de support. Pour autant, son moteur maison id Tech Engine ne serait pas abandonné, même si plusieurs de ses concepteurs ont été mis à la porte.

Derek Best, ancien artiste VFX du studio, supposait que ces renvois laissaient sous-entendre que id Software allait devoir passer à l’Unreal Engine dans ces conditions (comme l’a fait Halo Studios), mais les sources de This Week in Videogames indiquent que le moteur maison continuera d’être utilisé, sans doute pour les jeux MachineGames et le prochain Wolfenstein.

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Jaquette de DOOM: The Dark Ages
DOOM: The Dark Ages
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Date de sortie : 15/05/2025

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