Ubisoft dévoile son planning jusqu’en mars 2024 avec Avatar, Assassin’s Creed et même un jeu mystère

Tout miser sur Assassin’s Creed

On passera rapidement sur le fait que plus tôt dans la journée, on apprenait que des NFT physiques Assassin’s Creed allaient voir le jour, car cela n’intéresse certainement pas grand monde malgré ce qu’Ubisoft persiste à croire, afin de se concentrer sur le bilan financier de l’éditeur, qui mérite davantage le coup d’oeil.

Et justement, en parlant d’Assassin’s Creed, on peut voir que la licence sera plus que jamais au cœur de la stratégie d’Ubisoft, puisqu’on apprend que l’entreprise va augmenter de 40% ses effectifs sur le développement de la saga. En jetant un oeil à tous les jeux Assassin’s Creed, on comprend aisément pourquoi.

Seul problème dans cette histoire, c’est la restructuration de l’entreprise qui a commencé il y a quelques semaines. Lorsque Ubisoft parlait « d’attrition naturelle », c’était pour mieux faire comprendre que l’éditeur laissait partir près de 700 personnes depuis quelques mois, ce qui montre que l’entreprise n’attire plus les talents, bien au contraire. Cela comprend aussi les personnes licenciées par le géant, dans le but d’économiser des coûts.

On peut d’ailleurs voir qu’Ubisoft enregistre beaucoup de pertes de bénéfices sur l’année fiscale qui vient de s’écouler (qui s’est arrêtée au 31 mars), ce qui s’explique par l’absence de gros titres porteurs durant cette période.

Un jeu mystère dans les tuyaux

En bref, l’éditeur a connu des bilans plus joyeux, mais il nous assure que tout ira mieux pour cette année fiscale (on l’espère avant tout pour les employés). Ubisoft prévoit une forte hausse des revenus grâce à la sortie des jeux suivants entre aujourd’hui et fin mars 2024 :

Un autre jeu majeur est aussi au programme, autrement dit un AAA, mais celui-ci n’a pas encore été officialisé. On en saura certainement plus lors de l’Ubisoft Forward du 12 juin, qui devrait nous permettre de coller quelques dates à tous ces jeux.

On remarquera cependant l’absence de certains projets, comme Beyond Good & Evil 2 et surtout Prince of Persia Remake, dont on est toujours sans nouvelles.