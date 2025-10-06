Assassin’s Creed Mirage : Ubisoft dévoile le nouveau DLC gratuit, Valley of Memory

Un DLC gratuit de près de 6 heures

Dans ce nouveau DLC d’Assassin’s Creed Mirage, Ubisoft Bordeaux et Ubisoft Paris nous présentent une nouvelle étape dans l’histoire de Basim, lorsqu’il se rend à AlUla sur les traces de son père. Manque de chance, il y rencontrera aussi certains ennemis comme une bande de voleurs, et l’aventure ne sera pas de tout repos.

Cette nouvelle zone promet donc d’apporter une carte un peu différente, plus rocailleuse, qui serait apparemment un beau terrain pour du parkour même si elle est nettement moins urbaine. On retrouvera donc ici une nouvelle quête principale, ainsi que des défis annexes, et même quelques instants de légèreté lorsque Basim troquera sa lame secrète pour un Oud. Ce sont au total 6 heures de jeu qui sont promises, dans un DLC entièrement gratuit.

Et ce n’est pas tout, car cela s’accompagnera également d’une mise à jour plus globale pour le titre. Parmi les nouveautés attendues, un parkour amélioré, aussi bien sur la nouvelle map que sur celle du jeu de base, ainsi que quelques ajustements de gameplay. On retrouvera aussi la possibilité de rejouer les missions pour obtenir de nouvelles récompenses.

Deux nouveaux modes de difficultés seront proposés, avec un mode entre le mode Normal et le mode Difficile, et un mode plus hardcore. Et si cela ne vous suffit pas, vous pourrez paramétrer la difficulté à votre guise avec de nouveaux paramètres. Bref, de quoi vous donner envie de vous replonger dans cette aventure.

Quand sortira Valley of Memory ?

Tout ce contenu sera donc accessible gratuitement sur Assassin’s Creed Mirage dès le 18 novembre prochain. Et c’est là le point final de ce jeu qui rendait hommage aux premiers instants de la série.

Assassin’s Creed Mirage est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.