6 trophées et succès qui cachent une véritable anecdote

Uncharted 4 : A Thief’s End / « C’est le trac »

Commençons par un premier exemple du côté d’Uncharted 4 : A Thief’s End avec le trophée intitulé « C’est le trac » sur PS4. Pour le débloquer, il faut rester parfaitement immobile pendant 30 secondes en arrivant au marché, juste avant la poursuite en ville.

Un scénario qui fait écho à ce qui s’était passé lors de l’E3 2015, à l’heure pour Naughty Dog de présenter une démo du jeu qui a planté à ce même endroit, Nathan Drake restant alors immobile et ne répondant plus aux commandes. Un bug quelque peu embarrassant que les développeurs ont finalement choisi de tourner à l’auto-dérision via un trophée dans la version finale du jeu.

Left 4 Dead 2 / « Génocide zombie »

Du côté de la Xbox et du PC cette fois, c’est Left 4 Dead 2 qui s’illustre avec le succès « Génocide zombie », un succès qui porte bien son nom puisqu’il demande au joueur de tuer très exactement 53 595 infectés. Ce n’est pas rien, mais c’est surtout loin d’être anodin car il fait directement référence à un autre succès issu de Dead Rising, « Exterminateur », qui demande de tuer 53 594 Zombies. Un nombre qui correspond d’ailleurs à la population fictive de la ville de Willamette, servant de terrain de jeu au titre de Capcom.

En somme, Valve s’amuse donc à reprendre ici cette même idée en poussant le curseur un chouia plus loin, avec juste un zombie de plus à tuer. Une petite boutade qui prend encore plus de sens en version originale, où les succès en question s’intitulent respectivement « Zombie Genocider » dans Dead Rising et « Zombie Genocidest » dans Left 4 Dead 2, la différence se jouant alors sur les mots avec l’utilisation du superlatif.

Qui plus est, la tendance semble se perpétuer depuis, devenant ainsi une sorte de tradition vidéoludique dans le genre : Dead Nation propose par exemple un succès/trophée demandant d’éliminer 53 597 zombies (« Génocide »), tandis que Back 4 Blood, plus récemment, pousse le compteur à 53 600 Infectés (« Nettoyage en profondeur ! »). Qui dit mieux ?

Assassin’s Creed Mirage / « Thésauriseur »

D’autres trophées/succès vont tout particulièrement attirer l’attention des fans, à l’image de « Thésauriseur » dans Assassin’s Creed Mirage qui demande d’accumuler 2007 dirhams. Encore une fois, ce chiffre ne doit rien au hasard puisqu’il fait référence à l’année de sortie du tout premier opus de la saga. Un clin d’œil plus discret, mais d’autant plus symbolique, cet épisode ayant été présenté comme un véritable retour aux sources de la licence par Ubisoft. Mais aussi un clin d’œil qui va parler davantage aux joueurs et joueuses de la première heure, voilà qui ne nous rajeunit pas.

Borderlands 2 / « Hommage à un Chasseur de l’Arche »

Sinon, un autre exemple, plus touchant, se trouve dans Borderlands 2, avec le trophée/succès « Hommage à un Chasseur de l’Arche ». Ici, il s’agit de récupérer un objet auprès d’un PNJ nommé Michael Mamaril, mais derrière cette action anodine se cache une véritable histoire. En fait, ce personnage s’inspire d’un fan de la série, malheureusement disparu bien trop tôt à l’âge de 22 ans. À l’époque, l’un de ses proches avait alors contacté Gearbox Software pour leur demander de lui rendre hommage à travers une réplique de Claptrap. Le studio américain est finalement allé encore plus loin en intégrant directement Michael Mamaril au jeu, avec un succès/trophée associé, permettant ainsi aux joueurs de croiser sa route et de faire perdurer sa mémoire. Un bel hommage, qui donne à ce succès/trophée une dimension profondément humaine.

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales / « Les meilleures frites de la ville »

En parlant d’hommage, le trophée « Les meilleures frites de la ville » dans Marvel’s Spider-Man : Miles Morales invite les joueurs à « rendre hommage à une légende dans l’Upper West Side », une légende qui n’est autre que Stan Lee, le créateur de l’univers Marvel, disparu en 2018. Plus concrètement, Insomniac Games a choisi d’intégrer une statue à son effigie, juste à côté du Mick’s Diner, là même où il faisait justement un caméo dans le tout premier épisode, Marvel’s Spider-Man. Se recueillir à cet endroit permet alors de débloquer un trophée qui ne manque pas, manette en main, de rappeler que certaines légendes ne s’oublient pas et cela d’autant plus que le jeu est sorti pile deux ans après sa disparition.

InFamous 2 / « Séance de clôture »

Enfin, terminons avec une anecdote qui circule sur la toile autour du trophée « Séance de clôture » dans InFamous 2 sur PS3. Selon les retours de certains joueurs, il ferait référence aux frustrations du premier opus, dans lequel Cole ne pouvait pas escalader certains grillages, limitant ainsi l’exploration. Ici, l’intitulé du trophée en dit long, il suffit d’ »escalader une clôture en grillage » et de « se régaler », ce que beaucoup interprètent comme une façon pour Sucker Punch d’inviter les joueurs à profiter pleinement de cette liberté retrouvée. Et cela même si le studio américain n’a jamais réellement confirmé cette intention.

Et vous, connaissez-vous d’autres trophées/succès qui cachent une véritable histoire ou une petite anecdote ? N’hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous.