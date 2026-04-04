6 trophées et succès qui cachent une véritable anecdote

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Ils sont partout… rythmés par ce petit son si caractéristique à chaque réussite. Que ce soient les trophées sur PlayStation ou les succès sur Xbox et PC, ces petites récompenses virtuelles font désormais partie intégrante du paysage vidéoludique. Certains se débloquent naturellement au fil de la progression en jeu, en terminant des niveaux ou en avançant simplement dans l’histoire principale, tandis que d’autres exigent de relever un défi particulier ou d’accomplir une action bien précise, aussi absurde soit-elle même parfois… Et certains d’entre eux vont même jusqu’à cacher de véritables anecdotes : une blague entre développeurs, un simple clin d’œil ou même une histoire qu’on ne soupçonnerait pas. Autant d’exemples que nous vous proposons de découvrir à travers une petite sélection de ces récompenses pas comme les autres.

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Jaquette d'Uncharted 4: A Thief’s End
Uncharted 4: A Thief’s End
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Date de sortie : 10/05/2016

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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