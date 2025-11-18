Assassin’s Creed Mirage sort aujourd’hui son DLC gratuit, qui se montre dans une nouvelle vidéo

Basim part en quête de son papa

Avec « Vallée des souvenirs », Assassin’s Creed Mirage vous proposera de partir sur les traces du père de Basim dans la région d’AlUla, un tout nouveau terrain de jeu pour notre assassin. Cette nouvelle quête donnera quelques miettes de lore en plus autour du personnage principal, tout en nous dépaysant et en nous confrontant à une nouvelle faction ennemie, des voleurs bien organisés.

Ce DLC gratuit d’Assassin’s Creed Mirage apportera également des améliorations pour le jeu dans sa globalité, comme le fait de pouvoir revivre certaines missions, ou encore un parkour plus précis que jamais grâce à de nouvelles animations. Vous pouvez en profiter dès aujourd’hui sans payer un centime de plus, puisque l’argent du Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite pèse suffisamment lourd.

Assassin’s Creed Mirage est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.